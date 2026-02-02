Αποσύρεται ασύρματο ηχείο από την ελληνική αγορά με απόφαση της ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοίνωσε την απόσυρση ασύρματου ηχείου από την ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, με την απόφασή της (με αριθμό 1170/3), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β/6702/15-12-2025), υιοθέτησε το μέτρο της απόσυρσης του ασύρματου ηχείου με εμπορική ονομασία ΚΤΧ-1435 που κατασκευάζεται από την MAIBAOBAO.



Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια ισπανική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO στο συγκεκριμένο προϊόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής Αρχής (αρ. 2014/53/EU-E-250319-20969), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και συγκεκριμένα ως προς: α) την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α) και β) την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών (άρθρο 3.2).



Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος, με σχετική κοινοποίηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς). Επειδή εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υπεβλήθη ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά, επισημαίνει η ΕΕΤΤ.

ΦΩΤΟ: ΕΕΤΤ

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το εν λόγω ασύρματο ηχείο με εμπορική ονομασία ΚΤΧ-1435, οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

