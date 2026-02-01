Γιατί ανακαλούνται βρεφικά γάλατα σε όλη την Ευρώπη - Συναγερμός για τοξίνες

Συναγερμός έχει σημάνει σε όλη την Ευρώπη μετά το «μπαράζ» ανακλήσεων βρεφικού γάλακτος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για μόλυνση από τοξίνες.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν δύο περιπτώσεις θανάτων βρεφών που φέρονται να είχαν καταναλώσει βρεφικό γάλα της Nestlé, το οποίο περιλαμβανόταν στα παγκόσμια recall εξαιτίας επιβεβαιωμένης μόλυνσης με τη θερμοανθεκτική τοξίνη σερεουλίδη (cereulide). Το γαλλικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε στο Euronews Health ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά κάποια αιτιώδης συσχέτιση.

Η Nestlé ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται πλήρως και με απόλυτη διαφάνεια για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Η Φλαμανδική Κυβέρνηση στο Βέλγιο επιβεβαίωσε ότι ένα βρέφος αρρώστησε μέσα στον Ιανουάριο έπειτα από κατανάλωση μολυσμένου γάλακτος σε σκόνη της Nestlé.

«Το παιδί παρουσίασε έντονο έμετο και υδαρή διάρροια, αλλά ευτυχώς ανάρρωσε πλήρως σε περίπου 10 ημέρες. Από δείγματα κοπράνων διαπιστώσαμε ότι η ασθένεια οφειλόταν σε μόλυνση από σερεουλίδη από προϊόν γάλακτος της Nestlé», δήλωσε ο Γιόρις Μούνενς, εκπρόσωπος του Τμήματος Υγείας.

Επιβεβαιώθηκε ότι ο αριθμός παρτίδας του συγκεκριμένου προϊόντος περιλαμβάνεται στην ανάκληση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλο το Βέλγιο.

Τι είναι η σερεουλίδη και πώς επηρεάζει τα βρέφη

Η σερεουλίδη (cereulide) είναι μια θερμοανθεκτική τοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Bacillus cereus, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε τρόφιμα.

Τα πιο συχνά συμπτώματα πιθανής λοίμωξης είναι έμετος και διάρροια, συνήθως μέσα σε 30 λεπτά έως τρεις ώρες από την κατανάλωση, συμπτώματα πολύ παρόμοια με αυτά μιας ιογενούς γαστρεντερίτιδας.

Πότε ξεκίνησε η μόλυνση

Η υπόθεση εντοπίζεται στις αρχές Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Στις 10 Δεκεμβρίου, η Nestlé Γαλλίας ανακοίνωσε την ανάκληση βρεφικών γαλάτων που παράγονταν στο εργοστάσιό της στο Νάνσπεετ της Ολλανδίας, λόγω υποψίας μόλυνσης με σερεουλίδη.

Η μόλυνση έχει εντοπιστεί σε έναν μοναδικό Κινέζο προμηθευτή ελαίου ARA (αραχιδονικό οξύ), συστατικού-«κλειδί» σε premium βρεφικά γάλατα.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου 2025, όλοι οι παραγωγοί βρεφικών γαλάτων παγκοσμίως που χρησιμοποιούν ARA από τον ίδιο προμηθευτή, υποχρεώνονται να διεξάγουν δική τους ανάλυση κινδύνου, όπως ανακοίνωσε το γαλλικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Nestlé προχώρησε σε διεύρυνση της ανάκλησης, καλύπτοντας επιπλέον παρτίδες σε 60 χώρες, μία από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις στην ιστορία της, επηρεάζοντας μάρκες όπως SMA, Beba, Guigoz και Alfamino.

Άλλες εταιρείες που επηρεάστηκαν

Τον Ιανουάριο, η γαλλική εταιρεία Lactalis ενημέρωσε τις αρχές ότι εξετάζει την κατάσταση, καθώς υπήρχε πιθανότητα κάποιες παρτίδες να είχαν παρασκευαστεί με το ίδιο μολυσμένο έλαιο ARA.

Μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων, η Lactalis κατέληξε ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος για συγκεκριμένες παρτίδες και προχώρησε σε ανάκληση του βρεφικού γάλακτος Picot, που διανέμεται σε 18 χώρες.

Οι επηρεαζόμενες παρτίδες βρίσκονται στην αγορά από τον Ιανουάριο του 2025 και έχουν ημερομηνίες λήξης έως τον Μάρτιο του 2027.

Η Danone επιβεβαίωσε επίσης ανακλήσεις στοχευμένων παρτίδων λόγω πιθανής μόλυνσης με σερεουλίδη στο ARA, κυρίως για τις μάρκες Aptamil και συγγενή προϊόντα σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και Ασία.

Δύο ακόμη εταιρείες, η Vitagermine και η Hochdorf Swiss Nutrition, απέσυραν επίσης παρτίδες βρεφικών γαλάτων σε Γαλλία και Ελβετία αντίστοιχα.