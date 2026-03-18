Αραίωση στα μαλλιά: Το ύπουλο σημάδι που ίσως δείχνει έλλειψη βασικής βιταμίνης

Παρατηρείτε περισσότερα μαλλιά στη βούρτσα από ό,τι συνήθως; Οι ειδικοί λένε ότι η αραίωση των μαλλιών μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι ο οργανισμός στερείται μιας σημαντικής βιταμίνης.

Το να βλέπει κανείς περισσότερες τρίχες από το συνηθισμένο να πέφτουν μπορεί να είναι ανησυχητικό. Ωστόσο, ένας ειδικός υγείας αναφέρει ότι σε κάποιες περιπτώσεις η αραίωση των μαλλιών ίσως υποδεικνύει κάτι βαθύτερο και όχι απλώς «το πέρασμα της ηλικίας».

Ο Dr. Eric Berg, ο οποίος έχει περισσότερους από 2,3 εκατ. ακολούθους και πάνω από 30 εκατ. likes στο TikTok, καθώς και 14 εκατ. συνδρομητές στο YouTube, ανέδειξε το ζήτημα σε ένα viral βίντεο. Όπως είπε στους θεατές: «Η αραίωση των μαλλιών μπορεί να είναι έλλειψη βιοτίνης».

Η βιοτίνη, γνωστή και ως βιταμίνη Β7, ανήκει στην οικογένεια των βιταμινών Β και βοηθά τον οργανισμό να μετατρέπει την τροφή σε ενέργεια. Σύμφωνα με το National Institutes of Health, η βιοτίνη παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών.

Η βιταμίνη συμβάλλει στην παραγωγή κερατίνης, μιας βασικής πρωτεΐνης που αποτελεί τη δομή της τρίχας. Η Cleveland Clinic εξηγεί ότι χαμηλά επίπεδα βιοτίνης μπορεί να προκαλέσουν αραίωση ή τριχόπτωση σε ορισμένα άτομα, αναφέρει η Mirror.

Η βιοτίνη βρίσκεται φυσικά σε μια σειρά τροφών που καταναλώνουμε καθημερινά. Το NHS αναφέρει ότι αυγά, ξηροί καρποί, σπόροι, σολομός και γλυκοπατάτες είναι καλές πηγές της βιταμίνης.

Οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν επαρκή ποσότητα βιοτίνης μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής. Το National Institutes of Health σημειώνει ότι οι ενήλικες χρειάζονται περίπου 30 μικρογραμμάρια βιοτίνης την ημέρα.