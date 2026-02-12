Καμπανάκι για τα extensions μαλλιών: Καρκινογόνες ουσίες σε δημοφιλή προϊόντα

Τα extensions μαλλιών είναι για πολλές γυναίκες (και όχι μόνο) υπόθεση αισθητικής, στυλ και αυτοπεποίθησης. Πίσω όμως από τη λάμψη και τον όγκο, κρύβεται μια πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με ομορφιά. Νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως δεκάδες επικίνδυνες χημικές ουσίες σε δημοφιλή προϊόντα extensions, ακόμη και σε αυτά που κατασκευάζονται από ανθρώπινη τρίχα, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια μιας αγοράς δισεκατομμυρίων που μέχρι σήμερα λειτουργεί με ελάχιστη ρύθμιση.

Η έρευνα του Silent Spring Instituteεντόπισε ουσίες που συνδέονται με καρκίνο, ορμονικές διαταραχές και επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα, μετατρέποντας ένα προϊόν ομορφιάς σε πιθανό παράγοντα έκθεσης σε τοξικές ουσίες.

Οι ερευνητές αγόρασαν 43 προϊόντα extensions από το διαδίκτυο και φυσικά καταστήματα, καλύπτοντας τόσο συνθετικά όσο και βιολογικής προέλευσης δείγματα (συμπεριλαμβανομένης και ανθρώπινης τρίχας). Στη συνέχεια εξέτασαν τα δείγματα με προηγμένες μεθόδους χημικής ανάλυσης και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Το αποτέλεσμα; πάνω από 900 χημικές υπογραφές και 169 ουσίες από 9 κύριες κατηγορίες που περιλαμβάνουν από επιβραδυντικά φλόγας έως φυτοφάρμακα.

Τι βρέθηκε – και γιατί είναι επικίνδυνο

Όλα τα δείγματα, εκτός από δύο, περιείχαν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Και όχι απλώς «χημικά» αλλά ουσίες που έχουν συνδεθεί με:

Καρκίνο

Ορμονικές διαταραχές

Αναπτυξιακά προβλήματα

Επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα

Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν:

Φθαλικές ενώσεις – γνωστοί ορμονικοί διαταράκτες

Στυρένιο – πιθανώς καρκινογόνο

Τετραχλωροαιθάνιο – συνδέεται με προβλήματα στο νευρικό σύστημα

Επιβραδυντικά φλόγας – πολλοί τύποι συνδέονται με θώρακα και αναπαραγωγική τοξικότητα

Ακόμη πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι δεκατρείς από αυτές τις ουσίες περιλαμβάνονται στον περίφημο κατάλογο της Καλιφόρνιας «Πρόταση 65» ως συνδεδεμένες με καρκίνο ή βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Extensions & υγεία: τι δεν ξέραμε μέχρι τώρα

Η κοινή αντίληψη ήταν ότι τα extensions, ειδικά αυτά από φυσική τρίχα, είναι «αβλαβή» ή «φυσικά». Η έρευνα διαλύει αυτή την αυταπάτη: ακόμα και προϊόντα που πωλούνται ως φιλικά προς την υγεία ή «χωρίς τοξικά» περιείχαν ύποπτες ή επικίνδυνες ουσίες.

Δεν είναι μικρό θέμα: η παγκόσμια αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος αναμένεται να ξεπεράσει τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2028, με τις ΗΠΑ να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες αγορές.

Νομοθετικές αλλαγές σε ΗΠΑ & Ευρώπη

Η δυναμική για αλλαγές αυξάνεται:

Στη Νέα Υόρκη, νομοσχέδιο προβλέπει να δηλώνονται όλα τα συστατικά στα συνθετικά προϊόντα μαλλιών.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, εξετάζονται απαγορεύσεις για συγκεκριμένα επιβλαβή χημικά.

Στο ομοσπονδιακό επίπεδο, το «Safer Beauty Bill» στο Κογκρέσο θα δώσει στην FDA την αρμοδιότητα να ρυθμίζει τέτοιες ουσίες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένα από τα χημικά που βρέθηκαν υπερέβαιναν τα ισχύοντα όρια υγείας, γεγονός που ανοίγει ξανά τη συζήτηση για ευρύτερη ρύθμιση και έλεγχο.

Τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή

Δεν είναι απλώς «ένα ακόμα θέμα ομορφιάς». Η μελέτη δείχνει ότι προϊόντα που χρησιμοποιούνται στενά με το σώμα μας και για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να περιέχουν χημικά με αντίκτυπο στην υγεία μας , ειδικά όταν εφαρμόζονται κοντά σε ευαίσθητους ιστούς όπως το δέρμα, τον τράχηλο ή το τριχωτό της κεφαλής.

Συμπέρασμα

Η αγορά extensions δεν είναι τόσο «αθώα» όσο νομίζαμε. Και μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ρύθμιση ή σαφής σήμανση όλων των συστατικών , ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι αυτά τα προϊόντα μπορεί να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους υγείας.