Γλοιοβλάστωμα: Νέα χημική ουσία μπλοκάρει το σχηματισμό όγκων και αυξάνει την επιβίωση

Η αντιμετώπιση του γλοιοβλαστώματος, της πιο επιθετικής μορφής καρκίνου του εγκεφάλου, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης ιατρικής. Πρόκειται για έναν όγκο που δεν περιορίζεται σε ένα σαφές σημείο, αλλά «εισχωρεί» μέσα στον υγιή εγκεφαλικό ιστό, καθιστώντας την πλήρη χειρουργική αφαίρεση σχεδόν αδύνατη. Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα ερευνητική προσέγγιση από τις ΗΠΑ έρχεται να ανοίξει έναν διαφορετικό δρόμο, εστιάζοντας όχι στον ίδιο τον όγκο, αλλά σε μια γενετική αδυναμία από την οποία εξαρτάται η επιβίωσή του.

Ένας όγκος χωρίς σαφή όρια

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, ερευνητές από το Comprehensive Cancer Center του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας εντόπισαν ένα μικρό μόριο που μπλοκάρει τη δράση ενός συγκεκριμένου γονιδίου (AVIL), κρίσιμου για την ανάπτυξη του γλοιοβλαστώματος. Το γονίδιο αυτό λειτουργεί σαν «μοχλός» που επιτρέπει στα καρκινικά κύτταρα να πολλαπλασιάζονται και να εξαπλώνονται. Όταν η δράση του αναστέλλεται, τα καρκινικά κύτταρα αποδυναμώνονται, ενώ ο υγιής εγκεφαλικός ιστός φαίνεται να μένει ανεπηρέαστος – ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για θεραπείες του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η ανακάλυψη προέρχεται από το εργαστήριο του παθολογοανατόμου Hui Li, ο οποίος εδώ και χρόνια μελετά τους γενετικούς μηχανισμούς πίσω από το γλοιοβλάστωμα. Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science Translational Medicine, η ερευνητική ομάδα έδειξε ότι το νέο μόριο κατάφερε να απενεργοποιήσει το επίμαχο γονίδιο τόσο σε καλλιέργειες κυττάρων όσο και σε πειραματόζωα. Στα πειράματα σε ποντίκια, μάλιστα, δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές παρενέργειες, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από την ασφάλεια της προσέγγισης.

Παρά τα ενθαρρυντικά δεδομένα, οι ίδιοι οι επιστήμονες τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Δεν πρόκειται για μια θεραπεία έτοιμη να περάσει άμεσα στην κλινική πράξη. Ωστόσο, η σημασία της έγκειται στο ότι στοχεύει έναν μηχανισμό που φαίνεται να είναι σχεδόν αποκλειστικός για τα καρκινικά κύτταρα του γλοιοβλαστώματος. Αυτό διαφοροποιεί τη νέα στρατηγική από τις υπάρχουσες θεραπείες, οι οποίες συχνά πλήττουν και υγιή κύτταρα, επιβαρύνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η εξέλιξη της ασθένειας

Το γλοιοβλάστωμα παραμένει σχεδόν πάντα θανατηφόρο, με μέσο προσδόκιμο ζωής περίπου 15 μήνες μετά τη διάγνωση. Κάθε χρόνο, χιλιάδες ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με μια ασθένεια για την οποία οι θεραπευτικές επιλογές έχουν αλλάξει ελάχιστα εδώ και δεκαετίες. Η χειρουργική επέμβαση, η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία μπορούν να καθυστερήσουν την εξέλιξη της νόσου, αλλά σπάνια προσφέρουν μακροχρόνια επιβίωση. Για ορισμένους ασθενείς, το κόστος των παρενεργειών υπερβαίνει το όφελος.

Η ερευνητική ομάδα είχε εντοπίσει ήδη από το 2020 το γονίδιο AVIL ως βασικό «οδηγό» της νόσου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το AVIL συμβάλλει στη διατήρηση του σχήματος και της δομής των κυττάρων. Στο γλοιοβλάστωμα, όμως, η λειτουργία του εκτροχιάζεται, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ανάπτυξη και η διήθηση των καρκινικών κυττάρων. Προηγούμενες πειραματικές παρεμβάσεις έδειξαν ότι η απενεργοποίησή του μπορεί να εξαλείψει όγκους σε ζώα, αλλά οι μέθοδοι δεν ήταν εφαρμόσιμες σε ανθρώπους.

Το μέλλον των ερευνών

Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι οι επιστήμονες βρήκαν μια «φαρμακευτικού τύπου» λύση. Μέσω εκτεταμένων ελέγχων σε χιλιάδες ενώσεις, εντόπισαν ένα μόριο που αναστέλλει τη δράση του AVIL, περνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και θα μπορούσε, θεωρητικά, να χορηγείται από το στόμα. Τα επόμενα χρόνια θα απαιτηθούν βελτιστοποιήσεις, κλινικές δοκιμές και αυστηροί έλεγχοι ασφάλειας. Παρ’ όλα αυτά, η ανακάλυψη δίνει μια σπάνια αίσθηση προόδου σε έναν τομέα όπου οι καλές ειδήσεις είναι ελάχιστες.