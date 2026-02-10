Νέο σύστημα ΑΙ διαγιγνώσκει εγκεφαλικές παθήσεις σε δευτερόλεπτα

Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διαγνώσει εγκεφαλικές διαταραχές με ακρίβεια 97,5% διαβάζοντας μαγνητικές τομογραφίες. Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που ανέπτυξε το εν λόγω σύστημα (Prima) τονίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να μειώσει σημαντικά την πίεση στα νοσοκομεία, παρέχοντας γρήγορη και ακριβή πληροφόρηση για τη διάγνωση και τη θεραπεία.

Πώς το Prima αλλάζει τη διάγνωση

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, η δοκιμή του Prima έγινε σε περισσότερες από 30.000 εξετάσεις MRI, καλύπτοντας πάνω από 50 νευρολογικές διαγνώσεις. Σε αυτές τις δοκιμές, η νέα πλατφόρμα ξεπέρασε άλλες προηγμένες τεχνολογίες AI στην αξιολόγηση εγκεφάλου. Πέρα από την ακριβή ανίχνευση παθήσεων, το σύστημα κατηγοριοποιεί τις περιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα, ώστε οι πιο κρίσιμες να αντιμετωπίζονται πρώτες. Σε περιπτώσεις όπως εγκεφαλικά ή αιμορραγίες, το Prima μπορεί να ειδοποιήσει άμεσα τους κατάλληλους ειδικούς, όπως νευρολόγους ή νευροχειρουργούς, μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση.

Το Prima ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων vision language models (VLM), δηλαδή συστημάτων AI που επεξεργάζονται ταυτόχρονα εικόνες, βίντεο και κείμενο. Σε αντίθεση με προηγούμενα εργαλεία, που εκπαιδεύονταν σε περιορισμένα σύνολα δεδομένων και επικεντρώνονταν σε μεμονωμένες εργασίες, το Prima εκπαιδεύτηκε με κάθε διαθέσιμη MRI από το αρχείο του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν — πάνω από 200.000 εξετάσεις και 5,6 εκατομμύρια ακολουθίες εικόνων. Επιπλέον, το σύστημα ενσωμάτωσε πληροφορίες για το ιστορικό των ασθενών και τον λόγο για τον οποίο έγινε η εξέταση, παρέχοντας μια ολιστική προσέγγιση ανάλογη με αυτή ενός έμπειρου ιατρού.

Ποιο πρόβλημα λύνει το Prima

Η ζήτηση για MRI παγκοσμίως υπερβαίνει την προσφορά εξειδικευμένων νευροακτινολόγων, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, σφάλματα και δυσκολίες στην πρόσβαση των ασθενών σε έγκαιρη διάγνωση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το Prima μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις ανισορροπίες, παρέχοντας γρήγορες, αξιόπιστες αναλύσεις τόσο σε μεγάλα νοσοκομεία όσο και σε απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένους πόρους. Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των ιατρικών υπηρεσιών.

Παρά την εντυπωσιακή απόδοση, το Prima βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο αξιολόγησης. Οι μελλοντικές μελέτες θα εξετάσουν πώς η ενσωμάτωση περισσότερων στοιχείων από ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ακρίβεια. Οι δημιουργοί περιγράφουν το Prima ως «ChatGPT για ιατρικές απεικονίσεις», επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες τεχνολογίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μαστογραφίες, ακτινογραφίες θώρακα και υπερήχους. Η φιλοδοξία είναι να λειτουργεί ως «συνεργάτης» για τους γιατρούς, υποστηρίζοντας την ερμηνεία εικόνων με ταχύτητα και ακρίβεια, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.

Μείωση καθυστερήσεων και έλλειψη προσωπικού

Με το Prima, η σύνδεση τεχνητής νοημοσύνης και ιατρικής μπορεί να μεταμορφώσει τη διάγνωση εγκεφαλικών παθήσεων, μειώνοντας την καθυστέρηση και αυξάνοντας την ασφάλεια των ασθενών. Αν και η πλήρης ενσωμάτωση στην καθημερινή κλινική πρακτική θα απαιτήσει χρόνο και περαιτέρω δοκιμές, η τεχνολογία ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή στην ιατρική απεικόνιση, όπου οι αποφάσεις βασίζονται σε ακριβή δεδομένα και γρήγορη αξιολόγηση.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Biomedical Engineering.