Ισχυρά στοιχεία υπέρ της κατανάλωσης τσαγιού, και ειδικά του πράσινου τσαγιού, φέρνει ολοκληρωμένη επιστημονική ανασκόπηση, η οποία συνδέει το δημοφιλές ρόφημα με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, παχυσαρκίας, διαβήτη και διαφόρων μορφών καρκίνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του sciencedaily.com, πέρα από τα ήδη γνωστά οφέλη, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η τακτική κατανάλωση τσαγιού σχετίζεται και με προστασία της εγκεφαλικής λειτουργίας, επιβράδυνση της απώλειας μυϊκής μάζας στους ηλικιωμένους, καθώς και με αντιφλεγμονώδεις και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Συνολικά, το τσάι αναδεικνύεται σε ένα ρόφημα με ευρεία συμβολή στη μακροπρόθεσμη υγεία.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η ανασκόπηση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ορισμένα σύγχρονα προϊόντα τσαγιού, κυρίως τα εμφιαλωμένα και τα αφρώδη (bubble tea), τα οποία συχνά περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά, συντηρητικά και άλλα πρόσθετα.

Unsplash

Πολυφαινόλες και κατεχίνες στο μικροσκόπιο

Το τσάι παράγεται από τα φύλλα του φυτού Camellia sinensis και καταναλώνεται εδώ και αιώνες, αρχικά για ιατρικούς σκοπούς. Το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζει κυρίως στις πολυφαινόλες και ιδιαίτερα στις κατεχίνες, οι οποίες φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στα οφέλη του τσαγιού για την υγεία.

Η ανασκόπηση βασίζεται τόσο σε εργαστηριακά δεδομένα όσο και σε μελέτες σε ανθρώπους. Αν και το πράσινο τσάι έχει μελετηθεί εκτενώς, λιγότερα είναι γνωστά για τις επιδράσεις άλλων ποικιλιών, όπως το μαύρο, το oolong και το λευκό τσάι.

Τα στοιχεία για καρδιά, βάρος και διαβήτη

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το πράσινο τσάι ξεχωρίζει για τις καρδιοπροστατευτικές του ιδιότητες, καθώς μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης. Μεγάλες μελέτες κοόρτης δείχνουν ότι όσοι πίνουν συστηματικά τσάι εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, καρδιαγγειακών νοσημάτων και ορισμένων καρκίνων.

Παράλληλα, οι κατεχίνες φαίνεται να βοηθούν στη διαχείριση του βάρους και στη βελτίωση μεταβολικών δεικτών σε άτομα με παχυσαρκία, ενώ ενισχύουν και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Pexels

Οφέλη για εγκέφαλο και μύες - Κίνδυνος με τα επεξεργασμένα τσάγια

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη γήρανση. Έρευνες συνδέουν την κατανάλωση τσαγιού με χαμηλότερα ποσοστά γνωστικής έκπτωσης και λιγότερους βιοδείκτες που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Επιπλέον, οι κατεχίνες φαίνεται να επιβραδύνουν την απώλεια μυϊκής μάζας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της δύναμης και της λειτουργικότητας στους ηλικιωμένους.

Παρά τα οφέλη, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι δεν είναι όλα τα προϊόντα τσαγιού εξίσου ωφέλιμα. Τα εμφιαλωμένα και τα αφρώδη τσάγια συχνά περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και πρόσθετα που μπορούν να ακυρώσουν τα θετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, επισημαίνονται πιθανές ανησυχίες για υπολείμματα φυτοφαρμάκων, βαρέα μέταλλα και μικροπλαστικά, κυρίως σε περιπτώσεις υπερκατανάλωσης.

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης, που δημοσιεύθηκαν στο Beverage Plant Research από τους Mingchuan Yang και Li Zhou του Ινστιτούτου Έρευνας Τσαγιού της Κινεζικής Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών, καταλήγουν στο ότι το φρεσκοπαρασκευασμένο τσάι προσφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία.

Οι ειδικοί συστήνουν μέτρο και προσοχή στις επεξεργασμένες επιλογές, τονίζοντας ότι η τακτική αλλά ισορροπημένη κατανάλωση παραδοσιακού τσαγιού μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κινδύνου σοβαρών χρόνιων παθήσεων.