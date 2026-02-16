Καρκίνος: Νέα γενετική ανακάλυψη καθιστά τη φυσική ανοσία «σούπερ» αποτελεσματική

Νέα επιστημονική έρευνα ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία «σούπερ» Τ λεμφοκυττάρων που δεν εξαντλούνται στην αντιμετώπιση καρκίνου ή χρόνιας λοίμωξης. Τα CD8 Τ κύτταρα, γνωστά και ως «κυνηγοί» των καρκινικών και μολυσμένων κυττάρων, μπορεί να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους όταν η μάχη του ανοσοποιητικού παρατείνεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις εισέρχονται σε μια κατάσταση γνωστή ως εξάντληση (T cell exhaustion), όπου η ικανότητά τους να καταστρέφουν στόχους μειώνεται δραματικά. Η νέα μελέτη, δημοσιευμένη στο Nature, δείχνει ότι οι επιστήμονες μπορούν πλέον να επαναπρογραμματίσουν αυτά τα κύτταρα και να ξεχωρίσουν την προστατευτική λειτουργία από την εξάντληση.

Γενετικοί «διακόπτες» που αλλάζουν την πορεία των κυττάρων

Όπως αναφέρεται στο SciTechDaily, η ομάδα των ερευνητών από τα ινστιτούτα Salk, UNC και UC San Diego ανέπτυξε έναν πλήρη γενετικό χάρτη των CD8 Τ κυττάρων, καταγράφοντας εννέα διαφορετικές καταστάσεις τους. Ο χάρτης αυτός αποκαλύπτει πώς τα κύτταρα μετακινούνται σε ένα φάσμα από πλήρως προστατευτικά μέχρι δυσλειτουργικά. Μελετώντας τη γενετική δραστηριότητα, οι επιστήμονες εντόπισαν κρίσιμους μεταγραφικούς παράγοντες – πρωτεΐνες που ελέγχουν ποια γονίδια ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται – οι οποίοι λειτουργούν ως «διακόπτες» καθορίζοντας την πορεία των Τ κυττάρων.

Οι παράγοντες-κλειδιά

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανακάλυψη δύο παραγόντων, ZSCAN20 και JDP2, που δεν είχαν προηγουμένως συνδεθεί με την εξάντληση των Τ κυττάρων. Όταν απενεργοποιήθηκαν, τα εξαντλημένα κύτταρα επανέκτησαν την ικανότητά τους να καταστρέφουν όγκους, χωρίς να χάνουν τη δυνατότητα να παρέχουν μακροχρόνια ανοσία. Αυτό δείχνει ότι η εξάντληση δεν είναι πλέον αναπόφευκτη συνέπεια παρατεταμένης ανοσολογικής δράσης.

Η νέα αυτή γνώση ανοίγει προοπτικές για την ακριβή «κατασκευή» Τ κυττάρων σε στοχευμένες θεραπείες. Μέσα από κυτταρικές θεραπείες όπως η μεταφορά Τ κυττάρων (ACT) ή οι θεραπείες CAR T, οι επιστήμονες μπορούν πλέον να καθοδηγούν τα κύτταρα ώστε να διατηρούν την ανθεκτικότητά τους και να παραμένουν αποτελεσματικά απέναντι σε καρκίνο ή χρόνια λοίμωξη, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη μοίρα της εξάντλησης. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση συμπαγών όγκων, όπου η διατήρηση ενεργών ανοσολογικών κυττάρων μπορεί να κρίνει την επιτυχία της θεραπείας.

Νέες προοπτικές για ανοσοθεραπείες

Μελλοντικά, η ομάδα σχεδιάζει να συνδυάσει προηγμένες εργαστηριακές τεχνικές με υπολογιστικά μοντέλα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός ακριβών γενετικών «συνταγών» για την προγραμματισμένη ενεργοποίηση των Τ κυττάρων. Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα γονίδια λειτουργούν σε σύνθετα δίκτυα ρύθμισης, ενώ η χρήση ισχυρών υπολογιστικών εργαλείων είναι κρίσιμη για τον εντοπισμό των παραγόντων που καθορίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις κυττάρων.

Η ανακάλυψη αυτή φέρνει τους επιστήμονες ένα βήμα πιο κοντά στην ικανότητα να καθοδηγούν το ανοσοποιητικό σύστημα με πρόθεση, αντί να παρακολουθούν την αποτυχία του κάτω από παρατεταμένη πίεση. Η κατανόηση των γενετικών «συνταγών» που διαχωρίζουν την ανθεκτικότητα από την εξάντληση των Τ κυττάρων μπορεί να αλλάξει ριζικά τις στρατηγικές ανοσοθεραπείας για καρκίνο και χρόνιες λοιμώξεις, προσφέροντας νέες δυνατότητες θεραπείας σε περιπτώσεις που μέχρι τώρα θεωρούνταν δύσκολα αντιμετωπίσιμες.