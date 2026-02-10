Καρκίνος του παγκρέατος: Νέο τεστ αυξάνει δραστικά τις πιθανότητες έγκαιρης ανίχνευσης και επιβίωσης

Παρά τις τεράστιες προόδους της ιατρικής, ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία από τις πιο δύσκολες και θανατηφόρες μορφές καρκίνου. Ο βασικός λόγος είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, διαγιγνώσκεται πολύ αργά, όταν η νόσος έχει προχωρήσει, καθώς σε πρώιμη φάση δεν εμφανίζονται συμπτώματα, ή μπορεί να μην γίνουν αντιληπτά, παραπέμποντας σε άλλες ασθένειες.

Τώρα, μια νέα εξέταση αίματος δίνει ελπίδες ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, ανοίγοντας τον δρόμο για έγκαιρη διάγνωση και καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, ερευνητές ανέπτυξαν ένα τεστ αίματος που συνδυάζει τέσσερις βιοδείκτες και μπορεί να ανιχνεύσει με μεγάλη ακρίβεια τον πιο συχνό τύπο καρκίνου του παγκρέατος, ακόμη και στα πρώτα στάδια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ και δημοσιεύθηκε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες μελέτες, το τεστ θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η νόσος.

Τα σημερινά ποσοστά επιβίωσης

Όπως αναφέρεται στο SciTechDaily, σήμερα, τα στατιστικά στοιχεία είναι αμείλικτα. Μόλις περίπου το 10% των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος ζει περισσότερα από πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο η έλλειψη θεραπειών, όσο το γεγονός ότι αυτές εφαρμόζονται αργά. Όταν ο καρκίνος εντοπίζεται νωρίς, πριν εξαπλωθεί, οι πιθανότητες επιβίωσης βελτιώνονται αισθητά. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αξιόπιστο εργαλείο προληπτικού ελέγχου.

Οι ερευνητές ακολούθησαν μια σταδιακή προσέγγιση, αναλύοντας δείγματα αίματος από ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος αλλά και από άτομα χωρίς κακοήθεια, τα οποία όμως είχαν παρόμοια συμπτώματα ή παθήσεις. Αρχικά, εξέτασαν δύο γνωστούς βιοδείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν: τον CA19-9 και την πρωτεΐνη THBS2. Αν και χρήσιμοι για την παρακολούθηση της νόσου, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς ως εργαλεία πρώιμης διάγνωσης.

Ο CA19-9, για παράδειγμα, μπορεί να είναι αυξημένος και σε καλοήθεις καταστάσεις, όπως η παγκρεατίτιδα ή η απόφραξη των χοληφόρων. Παράλληλα, ένα ποσοστό του πληθυσμού δεν παράγει καθόλου αυτόν τον δείκτη λόγω γενετικών παραγόντων. Με άλλα λόγια, βασιζόμενος κανείς μόνο σε αυτόν, κινδυνεύει είτε να χάσει περιπτώσεις καρκίνου είτε να οδηγηθεί σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Οι νέες πρωτεΐνες-δείκτες

Η πραγματική καινοτομία ήρθε όταν οι επιστήμονες εντόπισαν δύο νέες πρωτεΐνες στο αίμα, την ANPEP και την PIGR, οι οποίες εμφανίζονταν σε υψηλότερα επίπεδα σε άτομα με πρώιμο καρκίνο του παγκρέατος σε σύγκριση με υγιείς εθελοντές. Όταν οι τέσσερις δείκτες συνδυάστηκαν σε ένα ενιαίο τεστ, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Το τεστ κατάφερε να διακρίνει σωστά τις περιπτώσεις καρκίνου σε ποσοστό σχεδόν 92% συνολικά.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η ακρίβεια παρέμεινε υψηλή και στα πρώιμα στάδια της νόσου. Για καρκίνους σταδίου Ι και ΙΙ, το τεστ εντόπισε σωστά περίπου το 87,5% των περιπτώσεων, με χαμηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, μπόρεσε να ξεχωρίσει τον καρκίνο όχι μόνο από υγιή άτομα, αλλά και από ασθενείς με παθήσεις όπως η παγκρεατίτιδα, οι οποίες συχνά μπερδεύουν τις διαγνωστικές εξετάσεις.

Ο δρόμος προς την έγκαιρη θεραπεία

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής. Το επόμενο στάδιο είναι η δοκιμή του τεστ σε μεγαλύτερους πληθυσμούς και, κυρίως, σε άτομα πριν εμφανίσουν συμπτώματα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προληπτικού ελέγχου για ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως για όσους έχουν οικογενειακό ιστορικό, γενετική προδιάθεση ή ιστορικό παγκρεατικών κύστεων.

Αν τα επόμενα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν τις αρχικές υποσχέσεις, η απλή εξέταση αίματος θα μπορούσε να αλλάξει το τοπίο σε έναν από τους πιο «σιωπηλούς» και φονικούς καρκίνους. Και αυτό, από μόνο του, θα ήταν μια μικρή επανάσταση στη σύγχρονη ογκολογία.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο Clinical Cancer Research.