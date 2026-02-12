Καρκίνος του ήπατος: Η διατροφή κλειδί για νέες θεραπείες

Ο καρκίνος του ήπατος είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη νόσος και φαίνεται από νέα δεδομένα ότι η λειτουργία του οργάνου δεν επηρεάζει μόνο τον μεταβολισμό, αλλά και το μικροπεριβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ένας όγκος. Σε αυτό το πλαίσιο, μια φαινομενικά μικρή αλλαγή στη διατροφή, η μείωση της πρόσληψης μιας πρωτεΐνης, φαίνεται ότι μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη του καρκίνου του ήπατος ή ακόμη και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισής του.

Ο ρόλος των αζωτούχων αποβλήτων

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου Rutgers στο Νιου Τζέρσεϊ, εστιάζει σε μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ηπατικής λειτουργίας: τον τρόπο με τον οποίο το όργανο διαχειρίζεται τα αζωτούχα απόβλητα. Όταν καταναλώνουμε πρωτεΐνη, το άζωτο που περιέχει μετατρέπεται σε αμμωνία, μια ουσία τοξική για τον οργανισμό. Σε ένα υγιές ήπαρ, η αμμωνία μετατρέπεται σε ουρία και αποβάλλεται με ασφάλεια. Όταν όμως το ήπαρ δυσλειτουργεί, αυτή η διαδικασία διαταράσσεται, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς πόσο διαδεδομένες είναι οι χρόνιες παθήσεις του ήπατος. Λιπώδης νόσος, χρόνια ηπατίτιδα και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για κίρρωση και, τελικά, για καρκίνο. Παράλληλα, ο καρκίνος του ήπατος παραμένει ένας από τους πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμους, καθώς συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Αυτό καθιστά κάθε παράγοντα πρόληψης ή επιβράδυνσης της νόσου εξαιρετικά πολύτιμο.

Η δυσλειτουργία του μηχανισμού

Για δεκαετίες, οι γιατροί γνώριζαν ότι σε πολλούς ασθενείς με καρκίνο του ήπατος ο μηχανισμός απομάκρυνσης της αμμωνίας δεν λειτουργεί σωστά. Εκείνο που δεν ήταν ξεκάθαρο ήταν αν αυτή η δυσλειτουργία είναι απλώς αποτέλεσμα της νόσου ή αν συμβάλλει ενεργά στην εξέλιξή της. Η νέα έρευνα προσπάθησε να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τον όγκο καθαυτό στο μεταβολικό περιβάλλον που τον περιβάλλει.

Σε πειράματα με ποντίκια, οι επιστήμονες προκάλεσαν την εμφάνιση όγκων στο ήπαρ χωρίς να διαταράξουν εξαρχής τον μηχανισμό αποβολής της αμμωνίας. Στη συνέχεια, απενεργοποίησαν επιλεκτικά τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για αυτή τη διαδικασία σε ορισμένα ζώα. Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: όσα ποντίκια είχαν υψηλότερα επίπεδα αμμωνίας εμφάνισαν πιο εκτεταμένους όγκους και πέθαναν ταχύτερα. Αυτό έδειξε ότι η συσσώρευση αμμωνίας δεν είναι απλώς σύμπτωμα, αλλά μπορεί να λειτουργεί ως «καύσιμο» για τον καρκίνο.

Ακόμη πιο ανησυχητικό ήταν το πού κατέληγε τελικά η περίσσεια αμμωνίας. Αντί να παραμένει αδρανές απόβλητο, μετατρεπόταν σε βασικά δομικά στοιχεία που χρειάζονται τα καρκινικά κύτταρα για να πολλαπλασιαστούν, όπως αμινοξέα και νουκλεοτίδια. Με άλλα λόγια, το ίδιο το μεταβολικό πρόβλημα του ήπατος δημιουργούσε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του όγκου, ενισχύοντας την επιθετικότητά του.

Η προσαρμογή της διατροφής

Όταν οι ερευνητές δοκίμασαν να μειώσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης στη διατροφή των πειραματόζωων, τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. Οι όγκοι αναπτύχθηκαν πιο αργά και η επιβίωση αυξήθηκε σημαντικά. Οι ειδικοί, ωστόσο, τονίζουν ότι αυτό δεν αφορά τον γενικό πληθυσμό. Ένα υγιές ήπαρ μπορεί να διαχειριστεί υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης χωρίς πρόβλημα. Για ασθενείς με ηπατική νόσο ή αυξημένα επίπεδα αμμωνίας, όμως, η προσαρμογή της διατροφής ίσως αποδειχθεί ένα απλό αλλά ουσιαστικό συμπληρωματικό εργαλείο, πάντα με ιατρική καθοδήγηση.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Science Advances.