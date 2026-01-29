Ελπιδοφόρα νέα για τον καρκίνο στο πάγκρεας: Ισπανοί ερευνητές πέτυχαν υποχώρηση του όγκου

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι μια από τις πλέον επιθετικές μορφές της ασθένειας και διαθέτει μέχρι σήμερα τη χειρότερη πρόγνωση, εν μέρει λόγω της ταχείας εμφάνισης αντοχής στη θεραπεία.

Ωστόσο, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, μια νέα μελέτη από το Ισπανικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (CNIO) που διενεργήθηκε σε ποντίκια αποκάλυψε ότι είναι δυνατό να εξαλειφθούν οι όγκοι και να αποτραπεί η επανεμφάνισή τους χρησιμοποιώντας τριπλή συνδυαστική θεραπεία.

«Αυτές οι μελέτες ανοίγουν τον δρόμο για τον σχεδιασμό νέων συνδυαστικών θεραπειών που μπορούν να βελτιώσουν την επιβίωση ασθενών με αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος», ανέφεραν οι συγγραφείς σε ανακοίνωσή τους. «Αυτά τα αποτελέσματα έθεσαν την κατεύθυνση για την ανάπτυξη νέων κλινικών δοκιμών», πρόσθεσαν.

Πώς δρα η νέα θεραπεία;

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «PNAS», δείχνουν ότι η ταυτόχρονη στόχευση τριών βασικών σημείων της μοριακής οδού του ογκογονιδίου KRAS επιτυγχάνει μακροχρόνια υποχώρηση του όγκου.

Στην Ισπανία, κάθε χρόνο περισσότερες από 10.300 περιπτώσεις διαγνώσκονται αυτού του τύπου καρκίνου με ποσοστό πενταετούς επιβίωσης μικρότερο από 10%.

Το κλειδί για την ανακάλυψη αυτή έγκειται στην αποφυγή της αντοχής που εμφανίζεται όταν το ογκογονίδιο μπλοκάρεται σε ένα μόνο σημείο.

Η ομάδα του CNIO συνδύασε έναν πειραματικό αναστολέα KRAS, ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί για τον καρκίνο του πνεύμονα, με έναν αποικοδομητή πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση των όγκων χωρίς σημαντικές παρενέργειες σε τρία διαφορετικά ζωικά μοντέλα.

«Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να διεξάγουμε κλινικές δοκιμές με τριπλή θεραπεία. Οι ίδιοι οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι η βελτιστοποίηση αυτού του συνδυασμού για τους ασθενείς θα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αν και είναι βέβαιοι ότι το εύρημα θα καθορίσει την πορεία για μελλοντικές δοκιμές», ανέφεραν.