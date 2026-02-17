Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη βιοψία παγκρέατος με ενδοσκοπικό υπέρηχο στο νοσοκομείο Μεταξά

Μια σημαντική σελίδα στην ιστορία του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» γράφτηκε με την επιτυχή διενέργεια της πρώτης βιοψίας παγκρέατος με τη χρήση ενδοσκοπικού υπερήχου (EUS).

Η Γαστρεντερολογική Κλινική του Νοσοκομείου απέκτησε για πρώτη φορά, στην πολυετή λειτουργία της, σύγχρονο μηχάνημα ενδοσκοπικού υπερήχου, ενισχύοντας σημαντικά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές της δυνατότητες στον τομέα της ογκολογίας του πεπτικού συστήματος.

Η πρώτη επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε γυναίκα ασθενή, με επιτυχή λήψη ιστολογικού υλικού από την ουρά του παγκρέατος, με ασφάλεια και ακρίβεια, ανοίγοντας νέους δρόμους στην έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση δύσκολων περιστατικών.

Η ενδοσκοπική υπερηχογραφία αποτελεί μια από τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους για τη διάγνωση και σταδιοποίηση κακοηθειών του παγκρέατος και του γαστρεντερικού συστήματος, επιτρέποντας στοχευμένες βιοψίες με ελάχιστη επιβάρυνση για τον ασθενή.

Νέα εποχή για την επεμβατική ενδοσκόπηση

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου Μεταξά, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ογκολογικής φροντίδας στους ασθενείς.

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε από τη Διευθύντρια της Γαστρεντερολογικής Κλινικής και Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Dr. Ευτυχία Τσιρώνη και τον Επιμελητή Α της Γαστρεντερολογικής Κλινικής Dr. Εμμανουήλ Τελάκη.



«Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του σχεδίου "Μεταξά 2030". Η ενίσχυση της Γαστρεντερολογικής Κλινικής με σύγχρονο εξοπλισμό και η πραγματοποίηση της πρώτης βιοψίας παγκρέατος με ενδοσκοπικό υπέρηχο, αποτελούν ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να αναβαθμίζουμε το Νοσοκομείο Μεταξά, επενδύοντας στην καινοτομία και στον άνθρωπο», δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Σαράντος Ευσταθόπουλος.

Το Νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά, ενισχύοντας τον ρόλο του ως σύγχρονο, πρότυπο ογκολογικό κέντρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η Διευθύντρια της Γαστρεντερολογικής Κλινικής και Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Dr. Ευτυχία Τσιρώνη δήλωσε: «Η ενδοσκοπική υπερηχογραφία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στη σύγχρονη γαστρεντερολογία, καθώς μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε με ακρίβεια βλάβες που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολα προσβάσιμες.

Η επιτυχής διενέργεια της πρώτης βιοψίας παγκρέατος στο Νοσοκομείο μας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη διαγνωστική και επεμβατική ενδοσκόπηση.

Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η τεχνολογία, αλλά η δυνατότητα να δίνουμε πιο γρήγορες, πιο αξιόπιστες απαντήσεις στους ασθενείς μας, μειώνοντας την αγωνία τους και βελτιώνοντας τη θεραπευτική τους πορεία».