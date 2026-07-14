ΑΣΕΠ 6Κ 2026: Νέο ΦΕΚ για τις 315 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό την Τρίτη (14/7) ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 6Κ/2026 (ΦΕΚ 36/08.07.2026/τ. ΑΣΕΠ και 37/13.07.2026) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά τριακοσίων δεκαπέντε (315) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.



Το νέο ΦΕΚ της προκήρυξης (για διόρθωση σφάλματος) έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).



Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της ανεξάρτητης αρχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).



Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 21 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 5 Αυγούστου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.



Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).