«Ασημένια» η Μαρία Πρεβολαράκη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης

Η Μαρία Πρεβολαράκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα.

Η Πρεβολαράκη η οποία το 2025 είχε κατακτήσει το χρυσό, δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Μαρία Γιεφριέμοβα, στο τελικό των 53κ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά από παρατήρηση που δόθηκε στην αντιπαλό της προηγήθηκε 1-0, αλλά η Γιεφριέμοβα πήρε δύο πόντους και παράλληλα τη νίκη.