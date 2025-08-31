«Ασθμαίνει» το Airbnb στην Ευρώπη: Τα ανησυχητικά σημάδια και η θέση της Ελλάδας

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη τον περασμένο μήνα, με τις διαθέσιμες καταχωρίσεις να φθάνουν τα 4,15 εκατομμύρια (+2,8% σε ετήσια βάση). Μάλιστα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 7,7%, αγγίζοντας τα 61,3 εκατ. διανυκτερεύσεις, ενώ η πληρότητα ενισχύθηκε κατά 3%.

Η θέση της Ελλάδας και οι τάσεις

Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή καταγραφή της AirDNA, η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεχώρισε, καθώς η προσφορά καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση και η ζήτηση κατά 7,5%, με την πληρότητα να ενισχύεται κατά 2%. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία κατέγραψαν πτώση προσφοράς.

Η AirDNA καταγράφει ενίσχυση της ζήτησης κυρίως στην κατηγορία των πολυτελών (luxury) και αναβαθμισμένων (upscale) καταλυμάτων, με την Ελλάδα να επωφελείται από αυτή την τάση, προσελκύοντας ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος.

Προοπτικές και νέοι «προορισμοί»

Οι προκρατήσεις στην Ευρώπη δείχνουν ισχυρή δυναμική για τους επόμενους μήνες, με τις κρατήσεις για τον Σεπτέμβριο να είναι αυξημένες κατά 10% και για τον Οκτώβριο κατά 13%. Ωστόσο, ο Νοέμβριος παρουσιάζει επιβράδυνση με αύξηση μόλις 2%, κάτι που ενδεχομένως υποδηλώνει συγκράτηση της ζήτησης ενόψει χειμώνα.

Επίσης, οι λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί της Ανατολικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Κροατία, η Νορβηγία και οι Βαλτικές χώρες, καταγράφουν ραγδαία άνοδο στη ζήτηση. Αυτή η τάση υποδηλώνει στροφή των ταξιδιωτών προς εναλλακτικές, λιγότερο κορεσμένες και πιο οικονομικές περιοχές.

Το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει αναπόφευκτα ανοίξει τη συζήτηση για τις ρυθμίσεις και το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Σε πολλές χώρες, οι τοπικές αρχές έχουν εισαγάγει κανόνες για τη διάρκεια των μισθώσεων, τη φορολόγηση ή την καταγραφή των ακινήτων.

Στην Ελλάδα, η συζήτηση είναι έντονη, καθώς η βραχυχρόνια μίσθωση έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος, δημιουργώντας όμως και προβληματισμούς γύρω από ζητήματα όπως η στεγαστική πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού με τα ξενοδοχεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ