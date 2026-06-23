Αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη

Ένα πολύ ενδιαφέρον αστυνομικό μυθιστόρημα κυκλοφόρησε πρόσφατα, εμπνευσμένο από την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη που το 2015 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τότε για πρώτη φορά η λέξη bullying μπήκε στο λεξιλόγιο μας με τεράστια ένταση και 11 χρόνια μετά, η ιστορία του Βαγγέλη δεν σταματά να μας ξαφνιάζει με τη δύναμη της επικαιρότητάς της.

Ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο οποίος είχε ασχοληθεί επισταμένως το 2015 με το θέμα, αποφάσισε να μετατρέψει τη δημοσιογραφική έρευνα σε αστυνομική μυθοπλασία. Έτσι γεννήθηκε το βιβλίο με τίτλο «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάπα.

Λίγα λόγια για την πλοκή

Μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες εκτυλίσσεται μία ιστορία που καταλήγει βουτιά στον σκοτεινό κόσμο του bullying. Πρωταγωνιστής ο Σταυρής. Ένας νέος μόλις 18 ετών που φεύγει από το πατρικό του για να σπουδάσει. Μόλις όμως αρχίζει να φοιτά στη Σχολή του η απότομη προσγείωση για εκείνον δεν αργεί να έρθει, καθώς μπαίνει στο στόχαστρο μίας παρέας σπουδαστών που δεν λογαριάζει μήτε από μαθήματα μήτε από καθηγητές.

Αρχικά τον προσεγγίζουν «ντυμένοι» φίλοι αλλά γρήγορα δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Η μπέσα και η παλικαριά ήταν μονάχα το «παραπέτασμα». Η σκόνη κάθεται και το bullying ξυπνά μοχθηρό. Στην αρχή καμουφλαρισμένο και στη συνέχεια με τη μορφή βασανιστηρίων.

Ο Σταυρής βυθίζεται στην απόγνωση. Το δωμάτιό του μετατρέπεται σε χώρο απελπισίας. Τα «θηρία» μένουν ατιμώρητα, οι φήμες ότι έχουν «πλάτες» εξαπλώνονται και γιγαντώνουν την έπαρσή τους.

Ο Σταυρής βρίσκει καταφύγι σε μια φτωχοεκκλησιά. Εκεί γνωρίζει τον παπά Χαράλαμπο που φωτίζει μέσα του συμπόνια και ανθρωπιά. Παίρνει ανάσα. Το bullying όμως δεν σταματά. Μέχρι που μια μέρα ξαφνικά εξαφανίζεται από προσώπου γης. Ο αστυνομικός Περικλής Φιλίππου μπαίνει με ορμή στην έρευνα αλλά γρήγορα συνειδητοποιεί ότι μπροστά του έχει μόνο θεριεμένους τοίχους. Μέχρι που απελπίζεται. Τι τελικά συνέβη στον Σταυρή;