Αταμάν αλά... ελληνικά: Ο Τούρκος προπονητής τα «έσπασε» στη Σύμη με Βίσση

Ξέγνοιαστες στιγμές στη Σύμη περνά ο Εργκίν Αταμάν, με τον Τούρκο προπονητή να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του.

Ο πολύπειρος τεχνικός βρέθηκε σε γνωστή ταβέρνα του νησιού, όπου δεν άργησε να μπει στο... ελληνικό κλίμα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του καταστήματος, ο Αταμάν εμφανίζεται να διασκεδάζει με την ψυχή του, σπάζοντας μια μεγάλη στοίβα από πιάτα.

Το στιγμιότυπο έγινε ακόμη πιο ξεχωριστό χάρη στη μουσική υπόκρουση, καθώς από τα ηχεία ακουγόταν η «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση, με τον Τούρκο προπονητή να συμμετέχει στο γλέντι σαν... γνήσιος Έλληνας.

Το βίντεο δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια από φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο