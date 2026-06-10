Αθήνα: Η ιστορική συναυλία των Einstürzende Neubauten στο Ανατολικό Βερολίνο ζωντανεύει στο Τριανόν

Το Lung Fanzine διοργανώνει ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ «Elektrokohle (Von wegen)» του Uli M. Schueppel την Τρίτη 16 Ιουνίου στον κινηματογράφο Τριανόν, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μια ξεχωριστή κινηματογραφική καταγραφή μιας ιστορικής στιγμής για τη μουσική και την ευρωπαϊκή ιστορία.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Μάνος Μπούρας, ενώ μετά την προβολή θα μιλήσουν για την ταινία ο σκηνοθέτης Uli M. Schueppel και ο Γ. Ραουζαίος.

Η ιστορική συναυλία των Einstürzende Neubauten

Το «Elektrokohle (Von wegen)» (2009) καταγράφει την πρώτη συναυλία των Einstürzende Neubauten στο Ανατολικό Βερολίνο, λίγο μετά την πτώση του Τείχους. Παράλληλα, η ταινία επιστρέφει δύο δεκαετίες αργότερα στους ανθρώπους που βρέθηκαν εκείνη τη βραδιά στον χώρο της συναυλίας, συνδέοντας τις προσωπικές τους μνήμες με τις μεγάλες ιστορικές αλλαγές της εποχής.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που λειτουργεί ταυτόχρονα ως χρονικό μιας πόλης, μιας γενιάς και μιας περιόδου βαθιών πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών.

Ο Schueppel επιστρέφει με σπάνιο ανέκδοτο υλικό

Ο Uli M. Schueppel, ο οποίος ζει πλέον μόνιμα στην Αθήνα, θα βρεθεί στην προβολή για να παρουσιάσει την ταινία και να συζητήσει με το κοινό γύρω από τη δημιουργία της.

Παράλληλα, θα προβάλει επιπλέον bonus footage με σκηνές και πλάνα που δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική εκδοχή του ντοκιμαντέρ, προσφέροντας μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορικής εκείνης ημέρας.

Ένα ταξίδι στο Βερολίνο του 1989

Το μεσημέρι της 21ης Δεκεμβρίου 1989, τα μέλη των Einstürzende Neubauten ξεκίνησαν από το Δυτικό Βερολίνο με προορισμό την πρώτη τους εμφάνιση στο Ανατολικό Βερολίνο, την τότε πρωτεύουσα της DDR.

Ο Schueppel, στενός φίλος του συγκροτήματος, τους ακολούθησε με την κάμερά του σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από το Κρόιτσμπεργκ έως την αίθουσα Wilhelm Pieck του βιομηχανικού συγκροτήματος VEB Elektrokohle στο Λίχτενμπεργκ.

Παρότι το Τείχος είχε ήδη πέσει, οι συνοριακοί έλεγχοι εξακολουθούσαν να υφίστανται, δημιουργώντας ένα σκηνικό μετάβασης ανάμεσα σε δύο κόσμους που μόλις είχαν αρχίσει να επανενώνονται.

Πληροφορίες εκδήλωσης