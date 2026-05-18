Από το «Neighbours» στην κορυφή της ποπ: Η ζωή της Κάιλι Μινόγκ σε ντοκιμαντέρ

Η Κάιλι Μινόγκ μιλάει για τη ζωή της στην ποπ μουσική στο πλαίσιο του νέου ντοκιμαντέρ «KYLIE», αναπολώντας την καριέρα της, όπως και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε σε προσωπικό επίπεδο, όπως τα διερευνητικά βλέμματα που αντίκρισε κατά το ξεκίνημά της και τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού.

Στο ντοκιμαντέρ, που χωρίζεται σε τρία μέρη και κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη (20/5) στο Netflix, η τραγουδίστρια των «Spinning Around» και «Padam Padam» μοιράζεται βίντεο και φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο της και μιλάει για την πορεία της στην επιτυχία.



«Υπήρχαν εκπλήξεις αριστερά, δεξιά και στο κέντρο, όπως "Ωχ, εεε, όχι, ναι, αυτό ήταν καλό. Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί". Σαν να υπήρχαν κόσμοι μέσα σε κόσμους μέσα σε κόσμους του αρχείου», δήλωσε η Μινόγκ στο Reuters σχετικά με τη δημιουργία της σειράς ντοκιμαντέρ.

«Μια ωραία έκπληξη είναι ότι μπορώ κάπως να αναγνωρίσω τον εαυτό μου από την αρχή... Δεν ξέρω αν έχω αλλάξει τόσο πολύ. Το επίπεδο εμπειρίας μου έχει αλλάξει... Αλλά μπορώ να δω... τον σπόρο του ποιος ήμουν και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό», ανέφερε η 57χρονη σταρ.

Η Μινόγκ πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στην αυστραλιανή σαπουνόπερα «Neighbours» τη δεκαετία του 1980, προτού ξεκινήσει την μουσική της καριέρα με επιτυχίες όπως τα «The Loco-Motion» και «I Should Be So Lucky». Έχει πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων δύο βραβείων Grammy.