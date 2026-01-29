Αθηνά Μαξίμου: «Τα νέα παιδιά δεν ερωτεύονται φύλο αλλά άνθρωπο κι αυτό είναι τόσο αισιόδοξο»

Για την παράσταση #Cancel στην οποία συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον σύζυγό της Αιμίλιο Χειλάκη, αλλά και για πολλά περισσότερα μίλησε η Αθηνά Μαξίμου στην συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Marie Claire. Όπως παραδέχθηκε, η χαρά της είναι μεγάλη όταν ο κόσμος της λέει ότι γέλασε αλλά και προβληματίστηκε με την παράσταση.

«Μου προκαλούν συγκίνηση γιατί επί της ουσίας αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας δεν πρέπει να κουνάει το δάχτυλο, αλλά να θέτει ερωτήματα. Το ιδανικό είναι ο κάθε θεατής να φεύγει από το θέατρο με τις δικές του σκέψεις και όχι με ό,τι του είπαμε εμείς ότι είναι σωστό ή λάθος. Θεωρώ ότι η τέχνη είναι πάντα λίγο πιο μπροστά από την εποχή της και υπερασπίζεται την πρόοδο της σκέψης. Απλώς δεν το κάνει με τρόπο διδακτικό αλλά ξεμπροστιάζοντας το οπισθοδρομικό» εξήγησε.

Μιλώντας για την εποχή που ζούμε και τον θυμό που έχει η νέα γενιά υποστηρίζει: «Είναι θυμωμένα τα παιδιά γιατί κανείς δεν στρέφει την προσοχή του πάνω τους. Υπάρχουν, ωστόσο, και ωραία πράγματα που παρατηρώ στα νέα παιδιά, στους σημερινούς 20άρηδες. Βλέπω ότι πια δεν ερωτεύονται φύλο αλλά άνθρωπο κι αυτό είναι τόσο, μα τόσο αισιόδοξο.

Βλέπουν τον άνθρωπο κι αυτό τούς αρκεί, δεν τους νοιάζει αν είναι άνδρας ή γυναίκα, μπορούν να ερωτευτούν ανεξάρτητα από αυτό και δεν το κάνουν καν θέμα. Και από την άλλη, έχεις εκείνους τους ανθρώπους που επικαλούνται θρησκείες και δεν ξέρω τι άλλο και βλέπουν παντού εχθρούς. Όχι, δεν θέλω να βλέπω εχθρούς, δεν θέλω να έχω εχθρούς. Θέλω να απαλλαγώ από το «προπατορικό αμάρτημα» που με φορτώνει με την ευθύνη τού να έχω εχθρό, από το φόβο που παράγει συνεχώς εχθρούς προκαλώντας τόσα δεινά».

«Νιώθεις κάποιες φορές ότι η άποψή σου σε μια συζήτηση δεν θα μετρήσει το ίδιο με την άποψη ενός άνδρα;» ρωτά η δημοσιογράφος και εκείνη απαντά:

«Ναι, και με έχουν κάνει να νιώσω έτσι ακόμη και άνδρες υπεράνω υποψίας. Πόσες φορές σε άνδρες που πιστεύουν στο φεμινισμό και στα ίσα δικαιώματα δεν τους ξεφεύγουν εκφράσεις του τύπου «εσύ δεν ξέρεις». Τι εννοείς «δεν ξέρω»; Επειδή ενδεχομένως δεν κάνω τόση φασαρία όσο εσύ, επειδή δεν κοκορεύομαι για τις γνώσεις μου συμπεράνεις ότι δεν ξέρω; Όταν γυρίζει ένας άνδρας και λέει «ναι, πρέπει να δώσουμε βήμα στις γυναίκες» αυτό από μόνο του είναι πολύ ανησυχητικό. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, γιατί το πρόβλημα δεν έχει αλλοιωθεί στον πυρήνα του, αλλά μόνο στην επιφάνειά του».