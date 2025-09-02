Ατύχημα… αλλά πάντα με φινέτσα: Ο Τζουντ Λο… σκοντάφτει και γίνεται viral - Βίντεο

Ένα μικρό, ευτυχώς ακίνδυνο ατύχημα είχε ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός Τζουντ Λο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βενετία, όπου βρίσκεται για το 81ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ο Λο συμμετέχει στην προώθηση της νέας του ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», στην οποία υποδύεται μια εκδοχή του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν ο ηθοποιός και οι συμπρωταγωνιστές του μετακινούνταν με ένα από τα διάσημα θαλάσσια ταξί της Βενετίας, με προορισμό έναν από τους χώρους των προβολών και των συνεντεύξεων Τύπου.

Την ώρα που ο Τζουντ Λο επιχειρούσε να αποβιβαστεί από το σκάφος και να ανέβει στην ξύλινη αποβάθρα, έχασε την ισορροπία του για μια στιγμή, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Ευτυχώς, η πτώση αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση αντίδραση ενός άνδρα από την ομάδα υποδοχής, ο οποίος του έδωσε το χέρι και τον βοήθησε να σταθεροποιηθεί. Ο ηθοποιός αντέδρασε με χιούμορ στο περιστατικό, χαμογελώντας και ευχαριστώντας τον άνδρα για τη βοήθειά του.

Το σχετικό βίντεο από το περιστατικό κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες. Πολλοί χρήστες στα social media σχολίασαν πως, ακόμα και σε μια αμήχανη στιγμή, ο Τζουντ Λο κατάφερε να τη «γλιτώσει» με στυλ, παραμένοντας ψύχραιμος και αφοπλιστικά κομψός. Κάποιοι μάλιστα αστειεύτηκαν λέγοντας ότι «μόνο ο Τζουντ Λο μπορεί να σκοντάφτει... με χάρη».

Δείτε το βίντεο: