Αυτή είναι η πρώτη σειρά της ΕΡΤ που ταξιδεύει στο εξωτερικό

Η ελληνική δημοφιλής σειρά της ΕΡΤ, «Η Παραλία», συνεχίζει το ταξίδι της στην ιταλική RAI. Είναι η πρώτη ελληνική σειρά που ταξιδεύει στο εξωτερικό και οι συντελεστές της γιόρτασαν αυτή τη μεγάλη επιτυχία, καθώς ανακοινώθηκε ότι ο Α’ κύκλος της σειράς θα μεταδοθεί το επόμενο διάστημα από τη RAI.

Η δραματική σειρά, που αγαπήθηκε από το κοινό για τις δυνατές ιστορίες και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες της, ταξιδεύει πλέον και εκτός ελληνικών συνόρων, με τη συμφωνία αυτή να αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της ποιοτικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη μυθοπλασία της ΕΡΤ. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ελληνική σειρά πολλών επεισοδίων που ταξιδεύει στο εξωτερικό και μάλιστα σε μια μεγάλη αγορά όπως η Ιταλία.

Σε ειδική εκδήλωση για την έναρξη προβολής της «Παραλίας» στη RAI, παρευρέθηκαν η διοίκηση της ΕΡΤ, ανώτατα στελέχη της RAI, οι ηθοποιοί Δημήτρης Μοθωναίος, Δανάη Μιχαλάκη, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Δημήτρης Κίτσος και Νικόλας Παπαγιάννης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, ο σεναριογράφος Παναγιώτης Ιωσηφέλης, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας παραγωγής Foss Productions και της εταιρείας διανομής Beta Film.

«Διαβατήριο» για το εξωτερικό

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, στην ομιλία του, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη συνεργασία με τη RAI, σημειώνοντας ότι η ελληνική μυθοπλασία έχει πλέον αποκτήσει το δικό της «διαβατήριο» για το εξωτερικό, κερδίζοντας το ενδιαφέρον σημαντικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων. «Η μεγάλη αυτή επιτυχία αποδεικνύει ότι οι ελληνικές παραγωγές της δημόσιας τηλεόρασης μπορούν να ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα της χώρας μας και να βρίσκουν τη θέση που τους αξίζει στη διεθνή τηλεοπτική αγορά» τόνισε, προσθέτοντας ότι «η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά σε ποιοτικές παραγωγές και ενισχύει τη διεθνή παρουσία της μέσα από σημαντικές συμπαραγωγές, όπως η διεθνής συμπαραγωγή «Η μεγάλη χίμαιρα», που μεταδόθηκε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία από το ERTFLIX, την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης, και την ΕΡΤ1».

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, με τον Adriano De Maio, direttore e serie TV της RAI και τους ηθοποιούς της σειράς «Η παραλία», Νικόλα Παπαγιάννη, Δημήτρη Μοθωναίο, Δανάη Μιχαλάκη, Αλέξανδρο Λογοθέτη και Δημήτρη Κίτσο.

Ο Adriano De Maio, direttore e serie TV της RAI, εξέφρασε κι εκείνος τη χαρά του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι πιστεύει ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη σύμπραξη. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η επιλογή της σειράς «Η Παραλία» από τη RAI έγινε ανάμεσα σε παραγωγές από άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ, καθώς -όπως ανέφερε- το περιεχόμενο της ελληνικής σειράς είναι συμβατό με το κοινό της ιταλικής τηλεόρασης.

Η σειρά, που αντλεί την έμπνευσή της από την πρωτότυπη ιδέα των Πηνελόπης Κουρτζή και Αυγής Βάγια, σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου, μεταφέρει το κοινό στα Μάταλα της Κρήτης, στα τέλη της δεκαετίας τους ’60. Εκεί, κάτω από τη σκιά των επιβλητικών βράχων, μυστήριο, έρωτες και συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες συμπληρώνουν το ειδυλλιακό σκηνικό.

Διεθνείς διακρίσεις

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σειρά ήταν υποψήφια στα Seoul International Drama Awards, που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 276 συμμετοχές από 50 χώρες και προκρίθηκε στην τελική φάση, όπου συνολικά διαγωνίστηκαν 24 παραγωγές και 32 συντελεστές, για το Βραβείο Καλύτερης Σειράς, ενώ ο Γιώργος Νινιός, διεκδίκησε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για την καθηλωτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού.