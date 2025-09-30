ΑΒ Βασιλόπουλος: Οι «τσιφλικάδες» franchisees και τα 900 καταστήματα το 2028

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προσπαθεί να ξεφορτωθεί δύο πράγματα αυτό τον καιρό: την «ρετσινιά» της ακριβής αλυσίδας σούπερ Μάρκετ και καταστήματα. Ως προς το τελευταίο βρίσκεται σε εξέλιξη ένα γενναίο πρόγραμμα μεταφοράς εταιρικών καταστημάτων σε συνεργάτες μέσω του συστήματος franchise. To 2024 32 εταιρικά καταστήματα πέρασαν σε χέρια franchisees και φέτος το ίδιο θα συμβεί με άλλα 24.

Παράλληλα ο ρυθμός ανοίγματος franchise σούπερ μάρκετ από την αλυσίδα είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τα εταιρικά. Πέρυσι προστέθηκαν 50 νέα franchise καταστήματα και 3 εταιρικά και φέτος 35 franchise και 2 εταιρικά, ενώ μέχρι το τέλος της χρονιάς έχει δρομολογηθεί η δημιουργία άλλων 13 καταστημάτων μέσω συνεργατών ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος σε 670 από τα οποίο μόλις τα 250 εκτιμάται ότι θα είναι εταιρικά.

900 καταστήματα έως το 2028

Κυρίως μέσα από το σύστημα franchise η AB Βασιλόπουλος στοχεύει να φθάσει στα 900 καταστήματα έως το 2028 με τα 700 να λειτουργούν μέσω franchise, σε συνεργασία με 213 franchisees. . Κοινώς στην επόμενη τριετία αναμένεται το δίκτυο να εμπλουτίζεται με περίπου 75 νέα σημεία τον χρόνο. Σύμφωνα με τον brand president της AB, κ. Νίκο Λαβίδα κάθε ημέρα καταφθάνουν στα γραφεία της εταιρείες νέα αιτήματα από υποψήφιους franchisees από όλη την Ελλάδα.

Οι «τσιφλικάδες» franchisees

Εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αρκετοί franchisees που έχουν συνεργαστεί με την AB Βασιλόπουλος τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει τις δικές τους μικρές «αλυσίδες» μέσα στο δίκτυο. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί ο επιχειρηματίας Τάσος Κάπος ο οποίος ξεκίνησε από την μετατροπή του οικογενειακού καταστήματος στην Ζαχάρω Ηλείας σε ΑΒ Βασιλόπουλος πριν από αρκετά χρόνια και σήμερα φέρεται να έχει αναπτύξει ένα δίκτυο περίπου 40 σημείων που εκτείνεται στην Δυτική Πελοπόννησο και την Αθήνα ενώ πρόσφατα ανέλαβε και το κατάστημα της Άμφισσας, που έως τώρα λειτουργούσε ως εταιρικό. Αντίστοιχα στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν 2 συνεργάτες οι οποίοι έχουν αναπτύξει το δικό τους δίκτυο που αριθμεί από περίπου 20 καταστήματα ο καθένας.

Στροφή στα own label

Στην μάχη για να ξεφορτωθεί την «ρετσινιά» του ακριβού καταστήματος η ΑΒ Βασιλόπουλος αυξάνει σημαντικά τα προϊόντα που ελέγχει και διακινεί η ίδια μέσα από τα καταστήματα είτε αυτά είναι προϊόντα private label, είτε τα προϊόντα μαναβικής, κρεάτων και τυριών που έχει αποκλειστικές συνεργασίες, είτε ακόμη και τα έτοιμα φαγητά του Άκη Πετρετζίκη και πετυχημένα προϊόντα του μητρικού ομίλου.

Η ΑΒ στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από 32% σήμερα σε 40% μέσα στην επόμενη πενταετία. Διαθέτει ήδη πάνω από 2.700 κωδικούς own brands, με στόχο την προσθήκη 450 νέων προϊόντων και 1.000 νέων κωδικών μέχρι το 2027.

Το 80% των συνεργατών της είναι Έλληνες παραγωγοί, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς όπως Krivek, Συνεταιρισμός Ανωγείων, Αμφιλοχίας Γη, Θερμοκήπια Θράκης, Μανιός και Νιτσιάκος.

Χθες το απόγευμα στα Ιωάννινα η διοίκηση της εταιρείας στα Ιωάννινα παρουσίασε τα οικονομικά μεγέθη για το 2024. Σύμφωνα με αυτά πέρυσι ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο €1,94 δισ., έναντι €1,97 δισ. το 2023, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστημάτων. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε σχέση με το 2023, φτάνοντας στα €13,8 εκατ. από €6,4 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €68,7 εκατ. (2024) έναντι €59,6 εκατ. (2023), ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε €26,7 εκατ.