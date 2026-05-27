Axios: Η Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο λίγες εβδομάδες μετά την αποπομπή της από τον Τραμπ

Η πρώην γενική εισαγγελέας και υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς λίγο μετά την αποπομπή της από το αξίωμα τον περασμένο μήνα.

Η 60χρονη πρώην υπουργός υποβλήθηκε σε θεραπεία και αναρρώνει, σύμφωνα με μια πηγή που μίλησε στο αμερικανικό πρακτορείο Axios.

Η Κέιτι Μίλερ, πρώην υπάλληλος του Λευκού Οίκου και παρουσιάστρια podcast, η οποία είναι παντρεμένη με τον Αναπληρωτή Αρχηγό του Επιτελείου του Λευκού Οίκου για θέματα πολιτικής, Στίβεν Μίλερ, αναδημοσίευσε το ρεπορτάζ στο X το βράδυ της Τρίτης.

«Η Παμ παλεύει σιωπηλά με τον καρκίνο τις τελευταίες εβδομάδες», έγραψε, προσθέτοντας ότι η Μπόντι έχει «χρυσή καρδιά».

Pam has been quietly kicking cancer's ass the last few weeks.@PamBondi has a heart of gold 💛 https://t.co/V7GZBk7fsL pic.twitter.com/sTwFLDfGvw — Katie Miller (@KatieMiller) May 27, 2026

Το Axios αποκάλυψε την είδηση σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, αναφέροντας παράλληλα ότι η 60χρονη πολιτικός διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια συμβουλευτική επιτροπή με αντικείμενο την πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η Μπόντι αναμένεται να υπηρετήσει στο Προεδρικό Συμβούλιο για την Επιστήμη και την Τεχνολογία.

Πρόεδρος θα αναλάβει ο «τσάρος» της τεχνητής νοημοσύνης και των κρυπτονομισμάτων του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς ενώ στο πλευρό του θα είναι ο Ελληνοαμερικανός σύμβουλος επιστημών του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος.

ύμφωνα με πληροφορίες, η Μπόντι θα συμβάλει στη διευκόλυνση του συντονισμού μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας που συμμετέχουν στην επιτροπή.

Με μια ανάρτηση στο X, η Μπόντι είχε επιβεβαιώσει την αποχώρησή της από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο δήλωσε ότι παραμένει αιώνια ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που της έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ για να κάνει την Αμερική ασφαλή ξανά.