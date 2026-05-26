Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τσεκ απ και οι εξετάσεις ήταν «τέλειες»

Ολοκλήρωσε τον εξάμηνο ιατρικό του έλεγχο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως όλα τα αποτελέσματα είναι «απόλυτα άψογα».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει ότι ολοκλήρωσε τον εξαμηνιαίο ιατρικό του έλεγχο στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Walter Reed National Military Medical Center, δηλώνοντας πως όλα τα αποτελέσματα ήταν άψογα.

«Μόλις ολοκλήρωσα τον εξάμηνο ιατρικό μου έλεγχο στο Walter Reed. Όλα ελέγχθηκαν ΤΕΛΕΙΑ. Ευχαριστώ τους εξαιρετικούς γιατρούς και το προσωπικό! Επιστρέφω στον Λευκό Οίκο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ωστόσο τόνισε την ικανοποίησή του από την ιατρική ομάδα που τον παρακολούθησε, πριν αναχωρήσει για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.