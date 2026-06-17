Αυτά είναι τα νέα διακριτικά των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων

Κάτι άλλαξε στους ώμους των Αρχηγών και δεν πέρασε απαρατήρητο από τα στρατιωτικά «πηγαδάκια».

Με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, τα διακριτικά των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων απέκτησαν νέα εμφάνιση, με τα τρία αστέρια να «μπαίνουν» πλέον μέσα σε δάφνες.



Η πρώτη δημόσια εμφάνιση έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Μαλακάσα, κατά την τελετή θεμελίωσης του 309 Εργοστασίου Κατασκευής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Μέσων. Εκεί, παρουσία του Νίκου Δένδια και σύσσωμης της στρατιωτικής ηγεσίας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, έκανε το... ντεμπούτο των ανανεωμένων επωμίδων.

Ανάλογες «πινελιές» υπάρχουν και στα διακριτικά του Πολεμικού Ναυτικού, όπου η χαρακτηριστική άγκυρα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αγκαλιάζεται πλέον από δάφνες.



Τώρα, το αν τα νέα διακριτικά αρέσουν, αυτό θα φανεί στην πορεία. Άλλωστε, κάθε φορά που αλλάζει κάτι που αγγίζει την παράδοση και τους συμβολισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι απόψεις διίστανται. Κάποιοι θα μιλήσουν για έναν πιο επιβλητικό και θεσμικό χαρακτήρα, άλλοι θα νοσταλγήσουν την παλιά, λιτή εκδοχή.