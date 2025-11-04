Αυτό είναι το πρόγραμμα αναβάθμισης των δικαστηρίων της Αττικής

Η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε το κτιριακό πρόγραμμα κατασκευής, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών των δικαστηρίων στην Αττική ύψους 210.185.707 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026. Το κτιριακό πρόγραμμα δικαστηρίων της Αττικής εντάσσεται στο ευρύτερο πανελλαδικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών της Δικαιοσύνης, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.



Η κατασκευή και ανακατασκευή του κτιριακού προγράμματος των δικαστηρίων, όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης, υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη, που η πλήρης εφαρμογή του θα υλοποιηθεί στις 16.9.2026.



Ακόμη, ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, ότι με την είσοδο του 2026 θα επαναλειτουργήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στο κτίριο του Αρσακείου επί της οδού Πανεπιστημίου, θα επισκευαστεί το ιστορικό νεοκλασικό κτίριο του Εθνικού Τυπογραφείου, που εν συνεχεία λειτούργησε και ως Πρωτοδικείο, μεταξύ των οδών Σταδίου, Σανταρόζα και Αρσάκη (δίπλα στο ΣτΕ), ενώ θα αναμορφωθεί η πλατεία Δικαιοσύνης. Στο κτίριο της οδού Σανταροζα, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης θα στεγαστεί το Ε' Τμήμα του ΣτΕ.



Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης, ανάφερε: «Αυτό το κτιριακό πρόγραμμα, υπηρετεί τον νέο Δικαστικό Χάρτη στην Αττική. Δηλαδή, δεν είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο αντιμετωπίζει υφιστάμενες καταστάσεις, αλλά είναι ένα πρόγραμμα εξαιρετικά δυναμικό με την έννοια ότι καλείται να αντιμετωπίσει όλες τις μεταβολές, οι οποίες επέρχονται στην Αττική με την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει από την αρχή του νέου δικαστικού έτους στις 16 Σεπτεμβρίου του 2026.



»Ποιες είναι οι πιο κρίσιμες παρεμβάσεις. Ξεκινώντας από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έχουμε μια εκτεταμένη ανακαίνιση, η οποία εξελίσσεται ήδη στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, όπου είναι εγκατεστημένο το Ποινικό Τμήμα του Πρωτοδικείου, η οποία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με περίπου 20 εκατ. ευρώ ακόμα. Να προσθέσω ότι στην Ευελπίδων θα έχουμε αντικατάσταση και των λυομένων εκεί με νέα κτίρια και η μορφή τους θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες που αυτά τα κτίρια θα κριθούν να εξυπηρετήσουν. Επίσης, έχουμε μια επέμβαση στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου της οδού Λουκάρεως, η οποία προβλέπει την προσθήκη ενός ορόφου προϋπολογισμού της τάξης των 12 εκατ. ευρώ. 'Αρα, με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζουμε όλες τις κτιριακές ανάγκες του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Φωτο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

»Υπήρχαν δικαιολογημένες αμφιβολίες ή ενστάσεις από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας εάν ο Δικαστικός Χαρτης με τις προβλεπόμενες Περιφερειακές δρες θα μπορούσε να λειτουργήσει κυρίως στο επίπεδο των κτιριακών υποδομών και αυτό το ζήτημα προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ήδη έχουμε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου της Αθήνας στο Περιστέρι, ένα εξαιρετικό κτίριο, είχαμε όλοι την ευκαιρία να το δούμε όταν το εγκαινιάσαμε, αυτό θα καλύψει την περιοχή των δήμων του Περιστερίου, του Ίλιον και των Αχαρνών και νομίζω οι συνθήκες εκεί είναι εξαιρετικές. Έχουμε την Περιφερειακή Έδρα στο Κορωπί. Το κτίριο θα μας παραδοθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2026. Όσον αφορά τις περιοχές Μαρούσι, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, θα έχουμε τις προσεχείς ημέρες και εκεί μια οριστική λύση. Επίσης, στην Καλλιθέα θα έχουμε μια λύση κτιριακή καλύτερη από την υπάρχουσα έως ότου μεταφερθεί στον Πειραιά».

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε: «Στο Εφετείο της Αθήνας, πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες παρεμβάσεις αλλάζοντας όλα τα απαρχαιωμένα συστήματα κλιματισμού, ενώ κατασκευάστηκε μια μεγάλη αίθουσα την οποία και θα εγκαινιάσουμε τις επόμενες μέρες, για ακροατήρια στο Εφετείο της Αθήνας για να μπορεί να υποδεχθεί μεγάλες δίκες.



Ταυτόχρονα, στο Εφετείο της Αθήνας γίνεται η μελέτη από τις Κτιριακές Υποδομές για τη δημιουργία δυο αιθουσών στο αίθριο, ώστε να καλύψουμε όποιες ανάγκες έχει το Εφετείο ή ακόμα και ανάγκες του Αρείου Πάγου. Αυτό θα προκύψει από την πρόοδο των τεχνικών μελετών. Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για την αξιοποίηση του υπάρχοντος κλειστού υπογείου χώρου στάθμευσης στο συγκρότημα της Λουκάρεως».



Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι σύμφωνα με το νέο Δικαστικό Χάρτη από τους 21 κτιριακούς δικαστικούς σχηματισμούς που υπήρχαν στην Αττική μειώθηκαν στους 6, κάτι που είναι προς όφελος των δικαστών, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και διαδίκων, ενώ συμβάλει και στην αναβάθμιση ποιοτικότερων υπηρεσιών για τους πολίτες.



Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μπούγας στο γεγονός ότι από 16 Σεπτεμβρίου 2026 στο Πρωτοδικείο Πειραιά, θα ενταχθεί η τοπική αρμοδιότητα του παραλιακού μετώπου των Δήμων της περιφερειακής ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. Δηλαδή, θα ενταχθούν οι Δήμοι Αλίμου, Γλυφάδας, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Μοσχάτου - Ταύρου και Παλαιού Φαλήρου.



Αναλυτικά, ο κ. Μπούγας ανέφερε: «Η Αττική αποκτά υποδομές, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες αυτής της μεγάλης αλλαγής που έγινε με τον Δικαστικό Χάρτη. Οι δικαστές, οι υπάλληλοι, οι δικηγόροι κυρίως να έχουν χώρους αξιοπρεπέστατους, και η Δικαιοσύνη να αποδίδεται με ένα τρόπο, ο οποίος να είναι αντάξιος της δικής της αποστολής».

Τα έργα του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά

Ακόμη, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, λέγοντας: «Στόχος του έργου είναι η συγκέντρωση όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών σε ένα νέο σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο, συνολικής δόμησης 36.000 τ.μ.. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το πρώτο πράσινο δημόσιο κτίριο, ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα και θα διαθέτει ηλεκτροδοτούμενες θέσεις στάθμευσης για φόρτιση αυτοκινήτων και θέσεις για 'Ατομα με Ειδικές Ανάγκες. Οι δικαστικές υπηρεσίες που θα στεγαστούν στο κτίριο είναι: Πρωτοδικείο Πειραιά, Εφετείο Πειραιά, Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιώς. Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2026 με την παραλαβή του Κτιρίου Κ1, Κ2 και διατηρητέο και τον Απρίλιο του 2027 θα ολοκληρωθεί με το Κτίριο 3».



Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, ανέφερε ότι μέσα στο πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών της Αθήνας περιλαμβάνεται και ο 'Αρειος Πάγος, στον οποίον πλέον των άλλων ριζικών ανακαινίσεων και έργων συντήρησης θα γίνει για λόγους ασφαλείας περίφραξης του Μεγάρου με κάγκελα και θα κατασκευαστούν περιμετρικά φυλάκια ελέγχου.



Διευκρινίζεται ότι οι πόροι για την κατασκευή, ανακατασκευή κ.λπ. των δικαστικών κτιρίων προέρχονται από την Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα (ΣΔΙΤ), από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΤΑΧΔΙΚ.



Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής, ο τέως υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης, ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος, οι ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων, πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων, κ.ά.