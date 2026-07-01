Αυτοκίνητο: Από εργαλείο ανάγκης, το μεγαλύτερο έξοδο του νοικοκυριού

Για τους περισσότερους από εμάς, η σκέψη, και μόνο μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το ΙΧ δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης, αλλά ο συνδετικός κρίκος με τη δουλειά, τις υποχρεώσεις και την καθημερινότητά μας. Κι όμως, αυτό το πολύτιμο «εργαλείο» μετατρέπεται ραγδαία σε έναν απρόσιτο οικονομικό εφιάλτη.

Τι έδειξε το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία του φετινού Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου (European Barometer) από τον όμιλο Aramis, το οποίο διενήργησε η OpinionWay σε επτά μεγάλες χώρες (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία και Ισπανία), οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (80%) θεωρούν πλέον την κατοχή αυτοκινήτου ως «αγαθό πολυτελείας». Την ίδια στιγμή, αναδεικνύεται ένα οξύμωρο παράδοξο: Το 88% των οδηγών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα μπορούσε να μετακινηθεί με τον τρόπο που επιθυμεί αν στερούταν το όχημά του. Με το 66% των ερωτηθέντων να χρησιμοποιεί το ΙΧ αποκλειστικά για τη μετάβαση από και προς την εργασία, γίνεται σαφές ότι η οδήγηση αποτελεί αναγκαιότητα και όχι επιλογή.

Που είναι το πρόβλημα

Η ρίζα του προβλήματος κρύβεται στις τιμές. Το 95% των πολιτών δηλώνει έτοιμο να «σηκώσει τα χέρια ψηλά», τονίζοντας ότι η χρήση του αυτοκινήτου γίνεται ολοένα και πιο ακριβή. Μάλιστα, για το 57% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, η συντήρηση του οχήματος αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο μηνιαίο έξοδο, ξεπερνώντας άλλες βασικές ανάγκες. Η αίσθηση ότι το κόστος μετακίνησης αυξάνεται ανεξέλεγκτα αγγίζει το 95%. Αυτή η οικονομική πίεση έχει ήδη αλλάξει τις συνήθειές μας. Το 64% των οδηγών έχει ήδη περικόψει τις μη απαραίτητες διαδρομές, ενώ το 38% έχει αναβάλει την αγορά ή την αντικατάσταση του παλιού του οχήματος. Ως εκ τούτου, το 92% των Ευρωπαίων στρέφει το βλέμμα στις κυβερνήσεις, ζητώντας άμεσα μέτρα για τη μείωση στις τιμές καυσίμων.

Το κόστος;

Οι αριθμοί στο πορτοφόλι των οδηγών αποτυπώνουν ανάγλυφα την κρίση. Στη Γαλλία, το μηνιαίο κόστος αγγίζει τα 283 ευρώ (παρουσιάζοντας πτώση από τα 395 ευρώ του 2024), στην Ισπανία φτάνει τα 335 ευρώ, στο Βέλγιο τα 357 ευρώ, στη Γερμανία τα 387 ευρώ, ενώ στην Αυστρία εκτοξεύεται στα 443 ευρώ τον μήνα. Αυτή η οικονομική αιμορραγία αναδιαμορφώνει τα κριτήρια της αγοράς. Το 81% των καταναλωτών θέτει την τιμή αγοράς ως τον απόλυτο παράγοντα για το επόμενο όχημά του, ακολουθούμενη από την κατανάλωση και την αξιοπιστία (58%), το κόστος συντήρησης (51%), τη μάρκα (44%) και, τελευταίο, το στυλ (29%).

Η ελληνική πραγματικότητα: Ο καθημερινός οικονομικός Γολγοθάς

Αν και η συγκεκριμένη έρευνα δεν περιλαμβάνει δεδομένα για την Ελλάδα, η προβολή αυτών των αριθμών στην εγχώρια πραγματικότητα αναδεικνύει μια ακόμη πιο ζοφερή εικόνα. Για τον Έλληνα οδηγό, το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα «αγαθό πολυτελείας», αλλά ένας καθημερινός οικονομικός Γολγοθάς. Με το κόστος αυτοκινήτου στην Ελλάδα (καύσιμα, ασφάλειες, συντήρηση) να απορροφά δυσανάλογα μεγάλο κομμάτι του μέσου μισθού σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η πίεση στο οικογενειακό εισόδημα είναι ασφυκτική.

Την ίδια στιγμή, οι ελλείψεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς καθιστούν την κατοχή ΙΧ μια απόλυτη, αναγκαστική επιλογή επιβίωσης, ενώ η αγορά αυτοκινήτου (νέου ή ηλεκτρικού) φαντάζει για τους περισσότερους άπιαστο όνειρο. Αν οι Ευρωπαίοι της έρευνας «πιέζονται», οι Έλληνες οδηγοί έχουν ήδη ξεπεράσει τα όριά τους.

Τα... καθαρά αυτοκίνητα είναι η λύση;

Μέσα σε αυτό το πιεστικό περιβάλλον, το μέλλον της αυτοκίνησης δείχνει να «πρασινίζει» αναγκαστικά. Το 60% των οδηγών θα εξέταζε σοβαρά την αγορά ενός ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού αυτοκινήτου για την επόμενη αγορά του — με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 50% στην Αυστρία έως 70% στην πιο ένθερμη Ισπανία. Παράλληλα, το 61% των Ευρωπαίων δείχνει να κοιτάζει μπροστά, επικροτώντας την ιστορική απόφαση για την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Το αυτοκίνητο αλλάζει πρόσωπο, όχι επειδή το θέλουμε, αλλά επειδή η τσέπη μας δεν αντέχει πλέον το παρελθόν.