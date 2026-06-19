Ηλεκτροκίνηση: 1 στα 4 νέα αυτοκίνητα παγκοσμίως είναι πλέον ηλεκτρικό

Κοιτάξτε για μια στιγμή γύρω σας την ώρα που οδηγείτε ή περπατάτε στην πόλη. Ησυχία, μηδενικοί ρύποι και μια αίσθηση ότι το αύριο είναι ήδη εδώ και μία μεγάλη ευθύνη για αυτό έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν πρόκειται για μια απλή εντύπωση, αλλά για μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς. Σύμφωνα με την πρόσφατη Παγκόσμια Έκθεση EV Outlook 2026, η ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί πλέον μια εναλλακτική πολυτελείας για λίγους, αλλά την πρώτη επιλογή εκατομμυρίων οδηγών. Το 2025, ένα στα τέσσερα νέα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν σε όλο τον κόσμο ήταν ηλεκτρικό, και η δυναμική αυτή, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026.

Ένα παγκόσμιο κύμα που «σπάει τα κοντέρ»

Πέρυσι ζήσαμε ένα ιστορικό ορόσημο: Οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων ξεπέρασαν το μυθικό νούμερο των 20 εκατομμυρίων. Στο επίκεντρο αυτής της πράσινης επανάστασης βρίσκεται σταθερά η Κίνα, η οποία συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα με πάνω από 13 εκατομμύρια πωλήσεις, αγγίζοντας το εντυπωσιακό 55% της εγχώριας αγοράς της.

Η μεγάλη έκπληξη, όμως, έρχεται από τη... γειτονιά μας. Η Ευρώπη, μετά από μια περίοδο σταθερότητας, έκανε μια δυναμική επιστροφή, με τα ηλεκτρικά οχήματα να καταλαμβάνουν πλέον το 20% των συνολικών της πωλήσεων. Την ίδια στιγμή, νέες αγορές στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή αναπτύσσονται με ρυθμούς-εξπρές, αποδεικνύοντας ότι η ανάγκη για καθαρή μετακίνηση είναι παγκόσμια.

Γίνονται επιτέλους πιο προσιτά;

Το μεγαλύτερο ερώτημα που απασχολούσε πάντα έναν υποψήφιο αγοραστή ήταν το κόστος. Εδώ τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Το 2025, η μέση τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσε πτώση κατά περίπου 6% στη Γερμανία και 2% στις ΗΠΑ. Αυτό δεν συνέβη λόγω ξαφνικών εκπτώσεων, αλλά επειδή οι εταιρείες εμπλούτισαν τη γκάμα τους με νέα, πιο οικονομικά μοντέλα. Η ψαλίδα ανάμεσα στα ηλεκτρικά και τα παραδοσιακά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης κλείνει οριστικά. Το πιο τρανό παράδειγμα; Στην Κίνα, το 70% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που πουλήθηκαν πέρυσι ήταν ήδη φθηνότερα από το μέσο συμβατικό αυτοκίνητο της αγοράς.

Η κινεζική επέλαση και η ανάπτυξη που «τρέχει»

Αν αναρωτιέστε ποιος κινεί τα νήματα της παραγωγής, η απάντηση κρύβεται στην Ασία. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν υπεύθυνες για περίπου έξι στα δέκα ηλεκτρικά οχήματα που κυκλοφόρησαν παγκοσμίως, ενώ κάλυψαν το 55% των πωλήσεων εκτός Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Για να καταλάβουμε το μέγεθος του επιτεύγματος, αρκεί να σκεφτούμε ότι πριν από μόλις πέντε χρόνια η διείσδυσή τους ήταν στο 5%. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι κινεζικές εξαγωγές διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 2,5 εκατομμύρια το 2025.

Τελικά το πάθος για την ηλεκτροκίνηση εξαπλώνεται παντού:

• Οι πωλήσεις στις αναπτυσσόμενες οικονομίες (εκτός Κίνας) εκτοξεύθηκαν κατά 80%.

• Η Νοτιοανατολική Ασία διπλασίασε το μερίδιό της στο 20%.

• Το Βιετνάμ είδε άνοδο σχεδόν 40%, ενώ η Λατινική Αμερική κάλπασε με +75%.

• Η αγορά των μεταχειρισμένων και το «στοίχημα» της αυτονομίας

Η ωριμότητα μιας αγοράς φαίνεται και από τα μεταχειρισμένα της. Πάνω από 3 εκατομμύρια οδηγοί στην Κίνα, τις ΗΠΑ και σε πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές επέλεξαν πέρυσι ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο (άνοδος 35% σε σχέση με πρόπερσι).

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία των μπαταριών σταθεροποιείται, προσφέροντας μια μέση αυτονομία κοντά στα 380 χιλιόμετρα – μια απόσταση υπεραρκετή για τις καθημερινές μας ανάγκες αλλά και για κοντινές αποδράσεις.

Οι προκλήσεις πίσω από τους αριθμούς

Φυσικά, κάθε μεγάλη αλλαγή φέρνει μαζί της και προκλήσεις. Η μέση αυτονομία των 380 χιλιομέτρων είναι ιδανική για τις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά υπενθυμίζει ότι το δίκτυο των δημόσιων φορτιστών πρέπει να αναπτυχθεί ακόμα πιο γρήγορα για να εξαφανίσει το άγχος των μεγάλων ταξιδιών. Παράλληλα, η στροφή των κατασκευαστών σε πιο προσιτά, μικρότερα μοντέλα δείχνει ότι η αγορά αναγκάζεται να προσαρμοστεί στην πραγματική τσέπη του καταναλωτή, κάνοντας τον ανταγωνισμό πιο σκληρό –και προς όφελος του οδηγού– από ποτέ.