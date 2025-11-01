BBC: Πυροτέχνημα Πούτιν ή πραγματική απειλή οι δοκιμές νέων όπλων της Ρωσίας;

Την περασμένη Τετάρτη, τρώγοντας κέικ και πίνοντας τσάι με βετεράνους του στρατού, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι δοκιμάζει ένα νέο όπλο. «Δεν υπάρχει άλλο σαν αυτό», είπε ο Πρόεδρος της Ρωσίας για το Poseidon – του υποβρύχιου drone με πυρηνική ικανότητα, το οποίο μπορεί να εκτοξευτεί σαν τορπίλη και, σύμφωνα με Ρώσο αξιωματούχο, μπορεί να «καταστρέψει ολόκληρες Πολιτείες».

Όπως διευκρινίζει στην ανάλυσή του το BBC, όταν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2018, τα ρωσικά ΜΜΕ υποστήριζαν ότι το Poseidon μπορεί να φτάσει την ταχύτητα των 200 χιλιομέτρων την ώρα και να κινείται «αλλάζοντας διαρκώς διαδρομή», γεγονός που καθιστά αδύνατη την αναχαίτησή του.

Και συνεχίζει λέγοντας ότι η ανακοίνωση για το Poseidon έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφότου η Μόσχα ανακοίνωσε ότι είχε κάνει δοκιμή του απεριόριστης εμβέλειας πυρηνοκίνητου πυραύλου, Burevestnik, τον οποίο ο Πούτιν χαρακτήρισε «μοναδικό στον κόσμο».

Όπως τονίζει το βρετανικό δίκτυο, παρά τις πομπώδεις ανακοινώσεις και το γεγονός ότι η Ρωσία συνηθίζει να κάνει δοκιμές όπλων, η αλήθεια είναι ότι η στρατιωτική αξία των εν λόγω συστημάτων είναι αμφιλεγόμενη. Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι είναι όπλα που μπορούν να φέρουν ολική καταστροφή, ενώ άλλοι αμφισβητούν ακόμα και τη βιωσιμότητά τους.

Πραγματική απειλή οι δοκιμές νέων όπλων της Ρωσίας;

Το 2019, πέντε Ρώσοι μηχανικοί έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη, για την οποία κάποιοι Ρώσοι και Δυτικοί ειδικοί συνδέουν με το Burevestnik. Δύο χρόνια μετά, το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, που εδρεύει στο Λονδίνο, σημείωσε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει «σοβαρές τεχνικές προκλήσεις» στη διασφάλιση «καλής απόδοσης των πυρηνικών μονάδων των πυραύλων της».



Επίσης, ούτε το Poseidon, αλλά ούτε και το Burevestnik είναι καινούργια όπλα. Και τα δύο παρουσιάστηκαν στο κοινό το 2018, με τον Πούτιν να τα χαρακτηρίζει και τότε «ανίκητα». Οπότε, όπως τονίζει το BBC, το θέμα είναι η στιγμή που επέλεξε να τα παρουσιάσει ξανά.

Μετά από μήνες διπλωματικών προσπαθειών με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να προσπαθεί να φέρει τη Ρωσία και την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ φαίνεται να έχει χαλαρώσει τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ακύρωσε και τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν χωρίς καν να υπάρχει στον ορίζοντα το ενδεχόμενο ενός νέου ραντεβού. Και παρότι, η σχέση του Τραμπ με το Ζελένσκι δε φαίνεται να είναι πολύ θερμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται ενοχλημένος με τη Μόσχα. Πράγμα που σημαίνει, όπως υποστηρίζει το BBC, ότι ο Ρώσος Πρόεδρος ίσως προσπαθεί με τις παρουσιάσει όπλων να του τραβήξει την προσοχή.



Ένα ακόμα στοιχείο ίσως έρχεται από την Ουκρανία: μετά από τρεισήμισι χρονια πολέμου, ο Ρωσικός στρατός έχει κατακτήσει λίγα εδάφη συγκριτικά με τις απώλειες σε οπλισμό και ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να φαίνεται κάποια μεγάλη στιγμή στον ορίζοντα. Οπότε, οι ανακοινώσεις για το Poseidon και το Burevestnik μπορεί να θεωρηθούν και ως μία ανησυχία για τις αδυναμίες των συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων της Μόσχας.

Μπορεί, λοιπόν, η απόφαση της Μόσχας να παρουσιάσει ξανά το Poseidon και το Burevestnik να προέρχεται από αυτό, ωστόσο τράβηξε γρήγορα την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές.