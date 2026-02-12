«Bells»: Γουλιώτη και Ανδριολάτου στη νέα ταινία του Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ

Ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα τα γυρίσματα της ταινίας μεγάλου μήκους «Bells», της πρώτης του βραβευμένου Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ στην Ελλάδα, με ένα εντυπωσιακό καστ!

Γνωστός για το ωμό, προσανατολισμένο στις ερμηνείες έργο του που έχει επαινεθεί από τους New York Times, Variety, The Village Voice και LA Weekly, ο Κλαρκ επέλεξε να γυρίσει το φιλμ σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπως η Ομόνοια, η Βικτώρια και το Μεταξουργείο.

φωτογραφία Thoma Kikis

Το story

Το «Bells» εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα στην Αθήνα και ακολουθεί την Ελένη (Στεφανία Γουλιώτη), μια νυχτερινή φύλακα ασφαλείας που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να χάσει το οικογενειακό της διαμέρισμα, και τον Τζον, έναν Αμερικανό αρχιτέκτονα που ζει στην πόλη (που υποδύεται ο ίδιος ο σκηνοθέτης) και είναι αρραβωνιασμένος με τη Δάφνη (Κλέλια Ανδριολάτου), σημαντικό στέλεχος σε μουσείο σύγχρονης τέχνης. Μια φαινομενικά συνηθισμένη επίσκεψη στο διαμέρισμα της πρώτης εξελίσσεται σε μια ιδιωτική, ανώνυμη σχέση που αναπτύσσεται στο περιθώριο της ζωής τους. Μέσα από ρουτίνες, συναντήσεις και κοινόχρηστους χώρους, η ταινία εξερευνά διακριτικά την ένταση ανάμεσα στη δέσμευση και τη φυγή, θέτοντας το ερώτημα αν η ελευθερία προϋποθέτει όρκους…

Το καστ συμπληρώνουν οι: Θέμις Μπαζάκα, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γιώργος Γάλλος, Μάκης Παπαδημητρίου, Πάνος Βλάχος, Θανάσης Κουρλαμπάς και Ναταλία Σουίφτ.

Σύμφωνα με τον Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ, η επιλογή της Αθήνας δεν ήταν μόνο καλλιτεχνική αλλά και βαθιά προσωπική: πρόκειται για τη γειτονιά όπου έζησε η γιαγιά του, έναν τόπο μνήμης και επιστροφής. Παράλληλα, η απόφασή του να γυρίσει την ταινία στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με τη μακροχρόνια επιθυμία του να συνεργαστεί με Έλληνες θεατρικούς ηθοποιούς, τους οποίους θεωρεί από τους πιο πειθαρχημένους και εκφραστικά τολμηρούς στην Ευρώπη.

φωτογραφία Thoma Kikis

Who is who

Ο Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ είναι Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, γνωστός για το τολμηρό, νατουραλιστικό ύφος του και τη σταθερή προσήλωσή του στον χαρακτήρα. Είναι απόφοιτος του USC School of Cinematic Arts και έγινε ευρύτερα γνωστός με την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους «Caroline and Jackie» (2012), ένα οικείο οικογενειακό δράμα που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Τραϊμπέκα και απέσπασε θετικές κριτικές για τη ριψοκίνδυνη δομή και το συναισθηματικό του βάθος.

Η δεύτερη ταινία του, «Newly Single» (2017), μια σκοτεινή μετα-κωμωδία για έναν τοξικό, συναισθηματικά διαλυμένο κινηματογραφιστή στο Λος Άντζελες, παρουσιάστηκε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Μαύρων Νυχτών του Ταλίν (PÖFF). Η ταινία σηματοδότησε και την πρώτη εμφάνιση του Clark ως πρωταγωνιστή, εδραιώνοντάς τον στη διεθνή φεστιβαλική σκηνή. Το 2022 ακολούθησε το «Diary of a Spy», μια κατασκοπική ρομαντική ταινία με πρωταγωνίστρια την Ταμάρα Τέιλορ, που κυκλοφόρησε από την XYZ Films.

Σε όλη τη φιλμογραφία του, ο Κλαρκ αντλεί έμπνευση από τους δημιουργούς του αμερικανικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’70, όπως ο Τζον Κασσαβέτης και ο Ρόμπερτ Όλτμαν. Οι ταινίες του χαρακτηρίζονται από μακρά πλάνα, φυσικούς διαλόγους, έμφαση στις ερμηνείες και μια κάμερα που λειτουργεί περισσότερο ως παρατηρητής παρά ως αφηγηματικός οδηγός. Κεντρικά θέματα του έργου του είναι η απομόνωση, η οικογενειακή δυσλειτουργία και η αναζήτηση σύνδεσης στον σύγχρονο κόσμο.