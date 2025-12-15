Παπακαλιάτης - Ανδριολάτου: Ερωτική απόδραση στη Βουδαπέστη πληρωμένη από το Netflix (φωτό & βίντεο)

Τι κι αν ο νέος κύκλος του «Maestro» αργεί ακόμα πολύ; Οι πρωταγωνιστές της σειράς δεν σταματούν να μας τροφοδοτούν στα social media με υλικό από τα γυρίσματα των καινούριων επεισοδίων, γυρίσματα που ξεκίνησαν στην Αθήνα, συνεχίστηκαν στους Παξούς και τώρα μετακόμισαν στη χριστουγεννιάτικη Βουδαπέστη!

«Maestro»: Γυρίσματα στη χριστουγεννιάτικη Βουδαπέστη

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με την Κλέλια Ανδριολάτου έκαναν... ερωτική απόδραση στην Ουγγαρία, πληρωμένη από το Netflix! pic.twitter.com/3tco88SZnu — Flash.gr (@flashgrofficial) December 15, 2025

Χριστουγεννιάτικος έρωτας

Το δυναμικό και γεμάτο φρέσκιες ιδέες team του Χριστόφορου Παπακαλιάτη πέταξε από Αθήνα με απευθείας πτήση για τη Βουδαπέστη. Έφυγαν από την Ελλάδα με… ανοιξιάτικο καιρό, εκεί όμως βρήκαν τσουχτερό κρύο και ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό, ιδανικό για τις σκηνές που ήθελαν να γυρίσουν με την Κλέλια και τον Ορέστη να ζουν τον έρωτά τους μακριά από όλους!

φωτογραφία Instagram

Σαν παιδί

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μοιράστηκε μαζί μας στιγμές στο Instagram από τα γυρίσματα γράφοντας: «Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη, στα νέα επεισόδια του “Maestro”! Η Κλέλια στη Βουδαπέστη. Είναι πάντα υπέροχα να γυρίζουμε σε αυτή τη μαγευτική πόλη».

Λίγο καιρό πριν η πρωταγωνίστριά του, Κλέλια Ανδριολάτου, είχε δηλώσει για τον 4ο κύκλο που -όπως όλα δείχνουν- θα δούμε το φθινόπωρο του 2026: «Μου αρέσει πάρα πολύ ο νέος κύκλος. Είναι ζουμερός. Έχει ωραία πράγματα. Είναι πιο εγκληματικός από τους άλλους και έχει πολύ σασπένς».

φωτογραφία Instagram

Θέα στον Δούναβη

Ο Παπακαλιάτης πήρε την Ανδριολάτου από το χέρι και “όργωσαν” τη Βουδαπέστη από άκρη σε άκρη. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονταν στην Ουγγρική πρωτεύουσα, το έκαναν και για τα γυρίσματα της 3ης σεζόν, οπότε τώρα ήξεραν που να πάνε, που να φάνε, τι να δούνε.

Η παραγωγή του Netflix τους είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα ακριβώς απέναντι από την πράσινη γέφυρα της Ελευθερίας με θέα τον Δούναβη, οπότε ετοιμαστείτε -εκτός από έρωτα- και για υπέροχα τοπία!

Τα βράδια μετά το τέλος των γυρισμάτων, όλο το συνεργείο έκανε βόλτα με τα παλιά και στολισμένα κίτρινα τραμ, παράλληλα με το ποτάμι και κατέληγε στις χριστουγεννιάτικες αγορές για ζεστό κρασί και σάντουιτς κρεατικών. Σαν παραμύθι!