Biased Beast: «Έχω βιώσει πολλούς θανάτους στη Νέα Υόρκη... πάτησαν ποδηλάτη, είδα τον θάνατο στο μετρό»

Στην εκπομπή «The 2Night Show» ήταν καλεσμένος ο Biased Beast και μίλησε για μια σκοτεινή - όπως την χαρακτήρισε - περίοδο στη ζωή του.

«Μία πολύ σκοτεινή περίοδος της ζωής μου ήταν αυτή στη Νέα Υόρκη, που ανακάλυψα λίγο ποιος είμαι, με την ταυτότητά μου, και το πού θέλω να πάω. Πολύ σκληρή πόλη. Ξαφνικά ήρθε και με βρήκε πολύ ο θάνατος, ήρθα αντιμέτωπος με τον θάνατο. Έχω βιώσει πολλούς θανάτους. Είδα μπροστά μου τον θάνατο πολλές φορές, στο μετρό, από ποδηλάτη που τον πάτησαν… Στην πόλη εκεί τα βλέπεις όλα. Οι αυτοκτονίες στο μετρό… Πολύς κόσμος βάζει τέλος στη ζωή του, εκεί. Εκείνο με στιγμάτισε πολύ και πήγα σε ψυχολόγο. Ήθελα να το αποδομήσω, να το καταλάβω πόσο εύθραυστη είναι αυτή η ζωή και πώς φεύγει στο δευτερόλεπτο. Έζησα και αστεία στο μετρό, γιατί είναι ένα τσίρκο. Από χορευτές, ζογκλέρ, ανθρώπους που ζητάνε χρήματα και το αστείο είμαστε εμείς που καθόμαστε και δεν αντιδρούμε» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Είμαι ένας τύπος λίγο πιο βαθύς, πάντα είχα σκοτεινές σκέψεις, είμαι λίγο μοναχικός, πιο καταθλιπτικός, δεν βγαίνω, δεν πίνω, δεν είμαι της παρέας με την κανονική έννοια, φίλους και αυτά που κάνουν οι κανονικές παρέες. Εγώ είμαι του καφέ και της συζήτησης.

Με βάρεσε αυτό, πώς να το διαχειριστείς όταν είσαι 17-18 και ξαφνικά πας στη Νέα Υόρκη. Έχεις και αυτή την άμυνα που θες να τα καταφέρεις μόνος σου και διώχνεις λίγο κόσμο. Έπεσα πολύ, πολύ σκοτεινές στιγμές, αλλά δεν ντρέπομαι να τις μοιραστώ, δεν τα συζητάει κανείς, σε αυτή τη χώρα είναι ταμπού».