Bρουκέλλωση: Η λοιμώδης νόσος που χτυπάει ανθρώπους και ζώα – Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση

Η είδηση για κρούσμα βρουκέλλωσης σε έναν κριό στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης χτύπησε καμπανάκια στους ειδικούς. Η βρουκέλλωση ή μελιταίος πυρετός είναι μια λοιμώδης νόσος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ζώα, κυρίως από τα παραγωγικά (αγελάδες, πρόβατα, κατσίκες, χοίροι) και σε μικρότερο βαθμό από ορισμένα άγρια (αγριογούρουνο, ελάφι, λαγός). Συνεπώς είναι μια ασθένεια που δεν περιορίζεται στη φύση και στα άγρια ζώα, καθώς χτυπά και παραγωγικά ζώα που εγκαταβιούν μαζί με ανθρώπους.

Κίνδυνος μπορεί να υπάρξει στον άνθρωπο και από την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων από ζώα που έχουν πληγεί από την νόσο.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του ΕΟΔΥ, η βρουκέλλωση μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ακόμη και μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σταδιακά και περιλαμβάνουν πυρετό συχνά σε ακανόνιστα διαστήματα που δεν υποχωρεί, ιδρώτα, πονοκέφαλο, πόνους στις αρθρώσεις και αδυναμία. Η νόσος θεραπεύεται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, είναι δυνατόν όμως να έχει χρόνιες παθολογικές συνέπειες.

Πώς μεταδίδεται στον άνθρωπο;

− Με την κατανάλωση τροφίμων, ιδιαίτερα γαλακτοκομικών προϊόντων που προέρχονται από μολυσμένα ζώα και δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία.

− Με την επαφή με μολυσμένα ζώα.

− Με την έκθεση στο εμβόλιο για τη βρουκέλλωση των

ζώων.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τη βρουκέλλωση;

Μέτρα προστασίας για το γενικό πληθυσμό

− Καταναλώνετε μόνο παστεριωμένο γάλα. Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε αν το γάλα είναι παστεριωμένο, πρέπει οπωσδήποτε να το βράζετε για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν το πιείτε (δεν αρκεί απλώς να φουσκώσει).

− Αποφεύγετε την κατανάλωση φρέσκων μαλακών τυριών εάν δεν έχουν ωριμάσει για το κατάλληλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 3 μήνες) όπως και

άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων αν δε γνωρίζετε ότι έχει τηρηθεί η σωστή διαδικασία παρασκευής που εξασφαλίζει την υγιεινή κατάσταση του προϊόντος.

Μέτρα προστασίας για κτηνοτρόφους

Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό και επιπλέον:

− Χρησιμοποιείτε πλαστικά γάντια κατά τη στενή επαφή (πχ τοκετός, άρμεγμα) με ζώα που μπορεί να έχουν μολυνθεί.

− Εάν ήρθατε σε επαφή με ζώα που μπορεί να είναι μολυσμένα πλύνετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι και τοποθετείστε αντισηπτικό (π.χ. ιωδιούχο ή αλκοολούχο αντισηπτικό) σε τυχόν αμυχές ή πληγές.

− Πλύνετε σε υψηλή θερμοκρασία ή απολυμάνετε με κοινή χλωρίνη οικιακής χρήσης (διάλυμα 1:10) ή με άλλο κατάλληλο απολυμαντικό τα ρούχα, παπούτσια ή άλλα αντικείμενα που ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα ζώα ή το περιβάλλον τους.

− Πλακούντες, προϊόντα τοκετού, νεκρά έμβρυα ή νεογέννητα που προέρχονται από μολυσμένα ζώα μπορεί να είναι πηγές μόλυνσης. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κτηνιάτρων σχετικά με την διαχείριση των παραπάνω.

− Σε περίπτωση που ήρθατε κατά λάθος σε επαφή με το εμβόλιο που χρησιμοποιείται στα ζώα κατά της βρουκέλλωσης πρέπει αμέσως να καθαρίσετε την περιοχή που εκτέθηκε και να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια – συμβουλευτείτε το ‘Πρωτόκολλο αντιμετώπισης έκθεσης λόγω ατυχήματος σε εμβόλιο για ζώα κατά της βρουκέλλωσης’ που βρίσκεται στη σελίδα του ΕΟΔΥ.

− Ακολουθείτε τις οδηγίες των κτηνιάτρων και συνεργάζεστε με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων ελέγχου της υγείας των ζώων που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέτρα προστασίας για εκδοροσφαγείς

Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και επιπλέον:

− Κατά τη σφαγή βρουκελλικών ζώων χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό, κατάλληλα γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκα. Συμβουλεύεστε τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και

Κτηνιατρικής για την προστασία της υγείας σας και την ασφαλή διαχείριση των ζώων

Μέτρα προστασίας για κυνηγούς

Ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό και επιπλέον:

− Φοράτε πλαστικά γάντια κατά τους χειρισμούς του σφαγίου (π.χ. αγριογούρουνο, λαγός).

− Μετά την επαφή με σφάγια πλύνετε καλά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι και τοποθετείστε αντισηπτικό (π.χ. ιωδιούχο ή αλκοολούχο αντισηπτικό) σε τυχόν αμυχές ή πληγές.