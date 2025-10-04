Το carrot cake, δηλαδή το κέικ καρότου, έχει μακρά ιστορία που ξεκινά από τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη, όταν τα καρότα χρησιμοποιούνταν συχνά ως φυσικό γλυκαντικό αντί για τη σπάνια και ακριβή ζάχαρη. Η σύγχρονη εκδοχή του έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στη Μεγάλη Βρετανία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω του δελτίου τροφίμων, και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Αμερική, όπου εξελίχθηκε στο αφράτο και αρωματικό γλυκό που γνωρίζουμε σήμερα. Ο συνδυασμός καρότου, μπαχαρικών και καρυδιών δημιουργεί ένα πλούσιο αποτέλεσμα, ενώ το χαρακτηριστικό frosting με τυρί κρέμα το απογειώνει, καθιστώντας το διεθνές αγαπημένο γλυκό.

Υλικά

3 αυγά

200 γρ. ζάχαρη καστανή

150 ml ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο ελαφρύ

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. σόδα μαγειρική

1 κ.γ. κανέλα

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο

250 γρ. καρότα τριμμένα

80 γρ. καρύδια ψιλοκομμένα (προαιρετικά)

1 βανίλια

Για το frosting

200 γρ. τυρί κρέμα

100 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

120 γρ. ζάχαρη άχνη

1 βανίλια

Εκτέλεση

Χτύπησε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Πρόσθεσε το λάδι και ανακάτεψε. Σε μπολ, ανακάτεψε αλεύρι, μπέικιν, σόδα, μπαχαρικά και βανίλια. Ρίξε τα στο μείγμα. Πρόσθεσε καρότα και καρύδια. Βάλε σε βουτυρωμένη φόρμα και ψήσε στους 180°C για 40-45 λεπτά.

Για το frosting: χτύπησε τυρί κρέμα, βούτυρο, ζάχαρη άχνη και βανίλια μέχρι να γίνει λείο.

Όταν κρυώσει το κέικ, άπλωσε το frosting από πάνω.