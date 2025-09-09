Τα υγιεινά muffins με βρώμη και σοκολάτα είναι ιδανική επιλογή για τα παιδιά, ειδικά για το σχολείο. Φτιαγμένα με αγνά υλικά, χωρίς περιττή ζάχαρη, δίνουν ενέργεια και θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα παιδιά για να συγκεντρωθούν και να αποδώσουν καλύτερα στο μάθημα. Μπορούν να μπουν εύκολα στο ταπεράκι ή στη σχολική τσάντα και να αντικαταστήσουν ανθυγιεινά σνακ. Η βρώμη προσφέρει φυτικές ίνες και ενέργεια που διαρκεί, ενώ η μαύρη σοκολάτα δίνει γεύση που λατρεύουν τα παιδιά. Έτσι, οι γονείς είναι ήσυχοι ότι προσφέρουν κάτι υγιεινό, αλλά και νόστιμο, που κάνει το διάλειμμα στο σχολείο πιο ευχάριστο.

Muffins με βρώμη & σοκολάτα (12 τεμάχια)

Υλικά

2 φλιτζάνια νιφάδες βρώμης (περασμένες στο μούλτι να γίνουν σαν αλεύρι)

1 φλιτζάνι γιαούρτι στραγγιστό 2%

2 αυγά

1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας

1/3 φλιτζανιού μέλι ή σιρόπι σφενδάμου

1 κ.γ. baking powder

1/2 κ.γ. baking soda

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/2 φλιτζάνι σταγόνες μαύρης σοκολάτας (70%)

Προαιρετικά: λίγοι ξηροί καρποί ή κομματάκια μπανάνας

Εκτέλεση