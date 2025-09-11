Το κουλούρι Θεσσαλονίκης με ταχίνι είναι η τέλεια επιλογή για ένα θρεπτικό και χορταστικό σνακ. Ιδανικό για το κολατσιό των παιδιών στο σχολείο, αφού τους δίνει ενέργεια και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, χωρίς περιττά λιπαρά. Το ταχίνι, πλούσιο σε φυτικές ίνες, ασβέστιο και πρωτεΐνες, προσφέρει δύναμη και συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, είναι ιδανικό και για εσάς στο γραφείο, καθώς σας κρατάει γεμάτους για ώρες, αποφεύγοντας τα ανθυγιεινά τσιμπολογήματα. Εύκολο να μεταφερθεί, απολαυστικό και υγιεινό, το κουλούρι με ταχίνι συνδυάζει την παραδοσιακή γεύση με τη σύγχρονη ανάγκη για ισορροπημένη διατροφή.

Κουλούρι Θεσσαλονίκης με Ταχίνι

Υλικά για τη ζύμη (8 κουλούρια περίπου)

500 γρ. αλεύρι δυνατό (για ψωμί)

10 γρ. ξηρή μαγιά ή 25 γρ. νωπή

1 κ.σ. ζάχαρη

1 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

280-300 ml χλιαρό νερό

Για το άλειμμα/γέμιση

150 γρ. ταχίνι

50 γρ. μέλι (ή ζάχαρη)

1 κ.γ. κανέλα (προαιρετικά, για πιο αρωματική γεύση)

Για το τελείωμα

½ φλιτζάνι νερό

2 κ.σ. πετιμέζι ή μέλι (για να κολλήσει το σουσάμι)

200 γρ. σουσάμι καβουρδισμένο ελαφρά

Εκτέλεση

Ζύμη

Σε μπολ ανακατεύεις το χλιαρό νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη, αφήνεις 10 λεπτά να αφρίσει. Προσθέτεις το αλεύρι, το αλάτι και το ελαιόλαδο. Ζυμώνεις μέχρι να γίνει ελαστική ζύμη (8-10 λεπτά). Σκεπάζεις και αφήνεις να φουσκώσει 1 ώρα περίπου.

Γέμιση με ταχίνι

Ανακατεύεις το ταχίνι με το μέλι (και την κανέλα αν θέλεις) μέχρι να γίνει κρέμα.

Πλάσιμο

Χωρίζεις τη ζύμη σε 8 μπαλάκια. Ανοίγεις κάθε μπαλάκι σε μακρόστενο φύλλο, απλώνεις λίγη γέμιση ταχινιού, το ρολάρεις σε μακρύ κορδόνι. Ενώνεις τις άκρες για να σχηματίσεις κουλούρι.

Σουσάμι

Ανακατεύεις το νερό με το πετιμέζι/μέλι. Βουτάς τα κουλούρια στο μείγμα και μετά στο σουσάμι.

Ψήσιμο