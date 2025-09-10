Το κέικ λεμονιού είναι από τα πιο δροσερά και αρωματικά γλυκά που μπορείς να φτιάξεις εύκολα στο σπίτι. Με βούτυρο, ζάχαρη, αυγά και αλεύρι δημιουργείται μια αφράτη βάση, ενώ ο φρέσκος χυμός και το ξύσμα λεμονιού χαρίζουν μοναδική γεύση και άρωμα. Ψήνεται σε φόρμα και γεμίζει το σπίτι με μυρωδιά εσπεριδοειδών. Μπορείς να το απολαύσεις σκέτο ή να το περιχύσεις με γλάσο λεμονιού για έξτρα φρεσκάδα. Συνοδεύει υπέροχα τον καφέ ή το τσάι και είναι ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας. Ένα απλό, παραδοσιακό κέικ που πάντα εντυπωσιάζει.

Υλικά

250 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

200 γρ. ζάχαρη

4 αυγά

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ (10 γρ.)

Χυμός από 2 λεμόνια

Ξύσμα από 2 λεμόνια (καλά πλυμένα)

1 πρέζα αλάτι

50 ml γάλα

Για το γλάσο (προαιρετικά)

100 γρ. ζάχαρη άχνη

2-3 κ.σ. χυμό λεμονιού

Εκτέλεση

Προθέρμανση φούρνου στους 170°C (αντιστάσεις). Σε ένα μπολ χτυπάμε με μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, συνεχίζοντας το χτύπημα. Ρίχνουμε το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπέικιν και το αλάτι. Το προσθέτουμε στο μείγμα εναλλάξ με το γάλα. Ανακατεύουμε απαλά. Αδειάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα κέικ. Ψήνουμε για περίπου 45-50 λεπτά, μέχρι να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι/καλαμάκι στο κέντρο. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο πριν το ξεφορμάρουμε.

(Προαιρετικά) Ανακατεύουμε τη ζάχαρη άχνη με το λεμόνι και περιχύνουμε το κέικ αφού κρυώσει.