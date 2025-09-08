Το αλμυρό κέικ με τυριά και λαχανικά είναι μια θρεπτική και χορταστική επιλογή για το κολατσιό του παιδιού στο σχολείο. Ετοιμάζεται εύκολα, κόβεται σε πρακτικά κομμάτια και μεταφέρεται χωρίς δυσκολία στην τσάντα. Ο συνδυασμός τυριών, λαχανικών και αφράτης ζύμης χαρίζει γεύση και ενέργεια που κρατάει το παιδί δραστήριο μέσα στην ημέρα. Μπορείς να το προσαρμόσεις με υλικά που αγαπά το παιδί, αποφεύγοντας τα συντηρητικά των έτοιμων σνακ. Είναι μια υγιεινή εναλλακτική σε τυρόπιτες ή γλυκά σνακ, ενώ παράλληλα προσφέρει πρωτεΐνες και ασβέστιο για σωστή ανάπτυξη. Ένα σπιτικό σνακ γεμάτο νοστιμιά και αγάπη.

Υλικά

3 αυγά

1 φλιτζάνι γάλα

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο (ή ηλιέλαιο)

2 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 φλιτζάνι τριμμένο κίτρινο τυρί (π.χ. γκούντα, κασέρι, γραβιέρα)

½ φλιτζάνι φέτα θρυμματισμένη

150 γρ. αλλαντικό σε κομμάτια (π.χ. ζαμπόν, μπέικον, γαλοπούλα)

½ φλιτζάνι ελιές χωρίς κουκούτσι κομμένες

1 πιπεριά κόκκινη ψιλοκομμένη (προαιρετικά)

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ (αν θες πιο αφράτο)

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Σε μπολ χτυπάς τα αυγά με το γάλα και το λάδι. Προσθέτεις το αλεύρι με το μπέικιν και ανακατεύεις. Ρίχνεις τα τυριά, το αλλαντικό, τις ελιές και την πιπεριά. Αλατοπιπερώνεις (με προσοχή γιατί τα τυριά είναι ήδη αλμυρά). Αδειάζεις το μείγμα σε μακρόστενη φόρμα για κέικ, λαδωμένη και αλευρωμένη. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι.

Το αφήνεις να κρυώσει λίγο πριν το κόψεις.