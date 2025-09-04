Η κασόπιτα Γιαννιώτικη, παραδοσιακή συνταγή από το Μαζαράκι Ιωαννίνων, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές πίτες της Ηπείρου. Φτιάχνεται χωρίς φύλλο, με απλά υλικά της καθημερινότητας: αλεύρι, αυγά, γιαούρτι, γάλα και φυσικά φέτα, που χαρίζει τη χαρακτηριστική αλμυρή γεύση. Ο χυλός παραμένει αραιός, ώστε η πίτα να γίνει λεπτή και τραγανή. Αλείφουμε το ταψί με λάδι, ρίχνουμε το μείγμα, πασπαλίζουμε με τυρί και ψήνουμε μέχρι να ροδίσει. Σερβίρεται ζεστή, σπάζοντάς την με τα χέρια σε ακανόνιστα κομμάτια. Απλή, αυθεντική και γευστική, αποτελεί αγαπημένη συνταγή για κάθε περίσταση.

Υλικά (για ταψί 38-40 εκ.)

½ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3 αυγά

300 γρ. Φέτα

200 γρ. γιαούρτι αγελάδας

1-2 κ.σ. λάδι , κομματάκια βούτυρο

γάλα (όσο πάρει για να γίνει αραιός χυλός περίπου 500ml )

1/2 κ.γ. αλάτι, αν η φέτα είναι πολύ αλμυρή, δεν βάζουμε καθόλου αλάτι

πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση