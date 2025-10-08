Ο σοκολατένιος κορμός, γνωστός και ως «μωσαϊκό», είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά της ελληνικής κουζίνας, με ρίζες που φτάνουν στις δεκαετίες του ’60 και ’70. Εμπνευσμένος από τα ευρωπαϊκά «chocolate salami» και «biscuit cake», προσαρμόστηκε στη χώρα μας με απλά, καθημερινά υλικά — βούτυρο, κακάο, μπισκότα και κονιάκ. Η ονομασία «μωσαϊκό» προέρχεται από τα πολύχρωμα κομμάτια μπισκότου που θυμίζουν μωσαϊκό ψηφιδωτό όταν κόβεται. Χωρίς ψήσιμο, εύκολος και πεντανόστιμος, ο κορμός έγινε το γλυκό των παιδικών πάρτι και των οικογενειακών τραπεζιών, συμβολίζοντας τη γλυκιά, ανεπιτήδευτη παράδοση της ελληνικής φιλοξενίας.

Υλικά

250 γρ. βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)

1 φλ. ζάχαρη άχνη

1/2 φλ. κακάο άγλυκο

2 αυγά (ή 100 ml κρέμα γάλακτος για εκδοχή χωρίς ωμό αυγό)

2 πακέτα μπισκότα τύπου πτι-μπερ, σπασμένα σε κομμάτια

1/2 φλ. κονιάκ ή γάλα (αν δεν θέλεις αλκοόλ)

Βανίλια (1 κάψουλα ή 1 κ.γ. εκχύλισμα)

Προαιρετικά

1/2 φλ. καρύδια, φουντούκια ή αμύγδαλα ψημένα

100 γρ. κουβερτούρα λιωμένη για επικάλυψη

Εκτέλεση

Χτύπησε το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να γίνει αφράτο και κρεμώδες. Πρόσθεσε το κακάο, τη βανίλια και τα αυγά (ή την κρέμα γάλακτος). Ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. Ρίξε το κονιάκ (ή το γάλα) και ανακάτεψε απαλά. Πρόσθεσε τα σπασμένα μπισκότα και –αν θέλεις– τους ξηρούς καρπούς. Ανακάτεψε απαλά με σπάτουλα μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Άπλωσε το μείγμα σε λαδόκολλα, τύλιξέ το σε ρολό (σαν κορμό) και σφίξ’ το καλά. Βάλε τον κορμό στην κατάψυξη για τουλάχιστον 3 ώρες (ή καλύτερα όλο το βράδυ). Πριν σερβίρεις, βγάλε τον 10 λεπτά νωρίτερα και –αν θέλεις– περιέχυσε με λιωμένη σοκολάτα ή πασπάλισε με τριμμένο μπισκότο ή κακάο.

Extra ιδέες