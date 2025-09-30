Τα cinnamon rolls έχουν τις ρίζες τους στη Βόρεια Ευρώπη, με κυρίαρχες χώρες προέλευσης τη Σουηδία και τη Δανία. Στη Σουηδία είναι γνωστά ως kanelbullar και αποτελούν καθημερινό έδεσμα, συνδεδεμένο με το έθιμο του fika – το διάλειμμα για καφέ και γλυκό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η συνταγή ταξίδεψε τον 18ο-19ο αιώνα με τους Σκανδιναβούς μετανάστες και εξελίχθηκε σε πιο πλούσια εκδοχή, με έντονη κανέλα, καστανή ζάχαρη και βουτυρένιο γλάσο. Σήμερα, τα cinnamon rolls θεωρούνται παγκόσμιο comfort food, που παντρεύει τη σκανδιναβική παράδοση με την αμερικανική αγάπη για τα αφράτα, γλυκά αρτοσκευάσματα.

Υλικά για τη ζύμη

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι ξηρή μαγιά (7 γρ.)

250 ml χλιαρό γάλα

80 γρ. ζάχαρη

1 αυγό

80 γρ. βούτυρο λιωμένο

1 πρέζα αλάτι

Υλικά για τη γέμιση

100 γρ. καστανή ζάχαρη

2 κ.σ. κανέλα

60 γρ. βούτυρο μαλακό

Υλικά για το γλάσο

100 γρ. τυρί κρέμα

50 γρ. βούτυρο μαλακό

100 γρ. ζάχαρη άχνη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση