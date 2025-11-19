Χαλκιδική: Την Πέμπτη ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ - Στο εδώλιο 4 άτομα

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών θα αρχίσει αύριο, πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί, η δίκη που αφορά την υπόθεση του θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όταν το παιχνίδι που είχε ανεβεί μαζί με τον αδερφό του έσπασε και ο νεαρός εκσφενδονίστηκε στο έδαφος.

Μάρτυρες του τραγικού συμβάντος που έγινε τον Αύγουστο του 2024 ήταν τα δυο αδέρφια του καθώς και η μητέρα του 19χρονου που παραθέριζαν στο Πευκοχώρι.

Ο άτυχος Γιάννης Καμπαϊλής είχε ανεβεί, μαζί με τον αδερφό του σε ένα κάθισμα του παιχνιδιού crazy dance το οποίο έσπασε κατά τη διάρκεια μιας περιστροφής κοστίζοντας του τη ζωή. Όπως είχε αποδειχτεί στην συνέχεια από την αυτοψία των πραγματογνωμόμων το παιχνίδι ήταν μια ιδιοκατασκευή με σκουριασμένα μεταλλικά στηρίγματα.

Στο εδώλιο τέσσερα άτομα

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού ή της απλής συνέργειας στην πράξη θα καθίσουν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ (που είναι προσωρινά κρατούμενος) η σύζυγος του, ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού καθώς και ένας μηχανολόγος μηχανικός για παράβαση καθήκοντος.

«Αύριο πιστεύουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η εμπλεκόμενη ιδιοκτησία του λούνα παρκ έχουν εμπλακεί σε πάρα πολλά άλλα περιστατικά με δήμους, καταγγελίες, ρευματοκλοπές και ότι άλλο σχετίζεται με παράνομες πράξεις οι οποίες μεθοδευμένα οδήγησαν το δικό μας παιδί στο θάνατο» δήλωσε στο thestival.gr ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής.

Υπενθυμίζεται ότι για υπόθεση και ειδικώς για τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής κηρύχθηκε έκπτωτη από το δημαρχιακό θώκο η Αναστασία Χαλκιά και μετά από αναβολή που δόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο θα δικαστεί τον Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για παράβαση καθήκοντος, πράξη η οποία συνδέεται με τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιάννης Καμπαϊλής.

Μαζί με την έκπτωτη δήμαρχο παραπέμφθηκαν να δικαστούν αλλά επτά πρόσωπα και ειδικότερα δύο πρώην αντιδήμαρχοι -Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων-, δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσα τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Κασσάνδρας), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης με δεδομένο ότι δεν είχε εκδοθεί καμία τεχνική άδεια για το παιχνίδι όσον αφορά τη θερινή περίοδο 2024, ενώ η άδεια λειτουργίας της προηγούμενης χρονιάς (2023) εκδόθηκε χωρίς τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα ελέγχου.