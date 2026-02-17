Χαμός με τη Μινάζ: Ανέβασε AI φωτογραφίες με τον Τραμπ με ασορτί ροζ ρούχα - «Χρόνια πολλά Πρόεδρε»

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ευχήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ η νέα φανατική υποστηρίκτριά του Νίκι Μινάζ για την «Ημέρα των Προέδρων».

Η διάσημη ράπερ ανάρτησε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δυο φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ένα σπορ αυτοκίνητο. Και οι δυο φορούν ασορτί ροζ ρούχα, αλυσίδες στον λαιμό και φαίνεται να ποζάρουν στον φακό. Οι εν λόγω εικόνες είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά έριξαν το Χ αφού οι χρήστες έσπευσαν να τις σχολιάσουν.

Στη μία εικόνα, ο Τραμπ σχηματίζει με το χέρι του τη γνωστή χειρονομία «OK», ενώ η Μινάζ κοιτάζει προς την κάμερα. Στην άλλη, η ράπερ μετρά δεσμίδες δολαρίων, τα οποία φαίνεται να πετάει στον Τραμπ. «Χαρούμενη Ημέρα των Προέδρων», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Πότε έγινε φανατική υποστηρίκτριά του;

Οι σχέσεις της Νίκι Μινάζ με την κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχουν ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες.

Τον Νοέμβριο του 2025, η διάσημη ράπερ μίλησε σε συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τις διώξεις Χριστιανών στη Νιγηρία, ευχαριστώντας παράλληλα τον Τραμπ για «την ηγεσία του στη διεθνή σκηνή».

Έναν μήνα αργότερα, έκανε αιφνιδιαστική εμφάνιση στο AmericaFest του οργανισμού Turning Point USA, όπου συνομίλησε με τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, εκφράζοντας της τον «απόλυτο σεβασμό» προς τον πρόεδρο.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η Μινάζ εμφανίστηκε στο Trump Accounts Summit στην Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι είναι «η νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου» και πως αυτό «δεν πρόκειται να αλλάξει». Φωτογραφήθηκε επίσης να κρατά για λίγο το χέρι του προέδρου.

Την περασμένη εβδομάδα, η ίδια δήλωσε αστειευόμενη πως ήταν διατεθειμένη να «δωροδοκήσει» τους θαυμαστές της με νέες φωτογραφίες ή ένα live στο X Spaces, προκειμένου να πιέσουν τους γερουσιαστές να ψηφίσουν υπέρ του SAVE America Act. Το νομοσχέδιο, που υποστηρίζεται από τους Ρεπουμπλικανούς και έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβλέπει ότι οι ψηφοφόροι θα πρέπει να αποδεικνύουν την αμερικανική υπηκοότητά τους και να προσκομίζουν ταυτότητα με φωτογραφία για να ψηφίσουν.

