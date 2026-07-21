Χαμός στην Ιταλία: Ακροδεξιός «εκτελεί» την αντιπολίτευση στο Κολοσσαίο μέσω AI - Δίπλα του η Μελόνι

Θύελλα αντιδράσεων έχει πυροδοτήσει στην Ιταλία το βίντεο που ανέβασε ο ακροδεξιός πολιτικός και επικεφαλής του κόμματος «Εθνικό Μέλλον», Ρομπέρτο Βανάτσι, παρουσιάζοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους σαν «θηράματα» στο Κολοσσαίο της αρχαίας Ρώμης.

Στο βίντεο, που έχει κατασκευαστεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ο Βανάτσι, πρώην στρατηγός του ιταλικού στρατού και νυν ευρωβουλευτής, εμφανίζεται ως Ρωμαίος αυτοκράτορας να κάθεται στο κατάμεστο Κολοσσαίο, ενώ δίπλα του είναι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Εντός της αρένας βρίσκονται, δεμένοι με σχοινιά, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε και η πρώην πρόεδρος της ιταλικής Βουλής, Λάουρα Μπολντρίνι.

Έντρομος παρακολουθεί το σκηνικό ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ρομάνο Πρόντι, ο οποίος κάθεται στις κερκίδες.

Ο Βανάτσι υπονοεί σαφώς την καταδίκη των πολιτικών του αντιπάλων σε θάνατο, αφού κατεβάζει τον αντίχειρά του όπως οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, δίνοντας εντολή για την θανάτωση όσων βρίσκονται στην αρένα. Στο τέλος, ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά τους καταδικασθέντες, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι εναντίον των «κρατουμένων» χρησιμοποιείται ένα πέτρινο σφυρί και δρεπάνι, σαφής αναφορά στην Αριστερά.

Roberto Vannacci, secretary of far-right party Futuro Nazionale, posted an AI-generated video showing him, in the guise of a Roman emperor, ordering the death of PD secretary Elly Schlein and M5S secretary Giuseppe Conte.



July 20, 2026 pic.twitter.com/n66TwYKvrg — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) July 20, 2026

«Δεν σας φοβόμαστε, στην Ιταλία αυτά τα έχουμε ζήσει»

«Μετά από χρόνια στον στρατό, αυτή είναι η θεσμική ευαισθησία του Βανάτσι και το αίσθημα τιμής του», τόνισε ο Τζουζέπε Κόντε.

«Στην Ιταλία, όλα αυτά τα έχουμε ήδη ζήσει. Αν νομίζετε ότι σας φοβόμαστε, κάνετε λάθος», πρόσθεσε ο πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, σύμφωνα με τον οποίο «το βίντεο αυτό αποτελεί προτροπή στην βία».

Ο Ρομπέρτο Βανάτσι απάντησε ότι «ο Κόντε κακαρίζει σαν κοράκι» για ένα βίντεο που «είναι σαφώς σατιρικό και μη ρεαλιστικό».

«Η αναφορά στη θανάτωση πολιτικών αντιπάλων, είναι σήμερα το χαρακτηριστικό στοιχείο του στρατηγού Βανάτσι», υπογράμμισε η πρώην πρόεδρος της ιταλικής Βουλής, Λάουρα Μπολτρίνι. «Δεν υπάρχει καμία ειρωνεία, πρόκειται για απειλή με σωματική εξόντωση, σε βάρος πολιτικών αντίπαλων δυνάμεων και είναι κάτι το πολύ σοβαρό», πρόσθεσε.

Ο Λούτσιο Μαλάν, πρόεδρος των γερουσιαστών του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας», ανέφερε: «Οι εικόνες αυτές δεν μας εκπροσωπούν, ούτε ως μήνυμα, ούτε ως στυλ. Διότι η ανθρώπινη εγγύτητά μας εκφράσθηκε πάντα προς όσους μαρτύρησαν, και όχι προς τους εκτελεστές αθώων ανθρώπων».

Ποιος είναι ο Ρομπέρτο Βανάτσι

Ο Ρομπέρτο Βανάτσι έγινε ευρέως γνωστός στην Ιταλία και διεθνώς το 2023, όταν εξέδωσε το αμφιλεγόμενο αυτοεκδιδόμενο βιβλίο του με τίτλο «Il Mondo al Contrario» (Ο Κόσμος Ανάποδα).

Υπηρέτησε για δεκαετίες ως αξιωματικός του ιταλικού στρατού, διατελώντας διοικητής των ειδικών δυνάμεων αλεξιπτωτιστών και διοικητής του Στρατιωτικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου της Ιταλίας.

Το 2023 καθαιρέθηκε από τη διοικητική του θέση στο Στρατιωτικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το βιβλίο του. Στο σύγγραμμά αυτό εξέφραζε ρατσιστικές, ομοφοβικές και μισογυνικές θέσεις, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι ομοφυλόφιλοι «δεν είναι φυσιολογικοί».

Το καλοκαίρι του 2024 εκλέχτηκε ευρωβουλευτής ως επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του ακροδεξιού κόμματος «Λέγκα» (Lega) του Ματέο Σαλβίνι.

Στη συνέχεια αποχώρησε από τη Λέγκα και ίδρυσε το δικό του εθνικιστικό, φιλορωσικό και αντιευρωπαϊκό κόμμα με την ονομασία «Futuro Nazionale» (Εθνικό Μέλλον).

Το πολιτικό του στίγμα χαρακτηρίζεται από σκληρή ακροδεξιά και εθνικιστική ρητορική. Αντιτίθεται στις αμβλώσεις, τάσσεται κατά των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ζητά αυστηρότερους περιορισμούς στη μετακίνηση μεταναστών, ενώ κατά καιρούς προσπαθεί να προκαλέσει μέσα από το περιεχόμενο που αναρτά στα social media.

Η όχι και τόσο εχθρική σχέση με την Μελόνι

Η Τζόρτζια Μελόνι κρατά αποστάσεις, προσπαθώντας συχνά να υποβαθμίσει τη σημασία του, δηλώνοντας πως «η Αριστερά είναι αυτή που ασχολείται διαρκώς μαζί του». Ωστόσο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός αποφεύγει την ευθεία μετωπική σύγκρουση για να μη συσπειρώσει το ακροατήριό του.

Παρά την οξεία κριτική και τα ειρωνικά σχόλια που ανταλλάσσουν ανά διαστήματα, ο Βανάτσι έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι, θέτοντας όμως ως όρο αυστηρές γραπτές δεσμεύσεις και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει «συμπλήρωμα» της κυβέρνησής της.