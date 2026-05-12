Χανιά: 38χρονος ξυλοκόπησε και έσπασε το δόντι της γυναίκας του μπροστά στα 4 παιδιά τους

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε αυτή τη φορά στα Χανιά της Κρήτης τη Δευτέρα 11 Μαΐου όπου μια 33χρονη γυναίκα από τη Φινλανδία δέχτηκε επίθεση από τον 38χρονο σύζυγό της μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Η γυναίκα κατήγγειλε στις τοπικές Αρχές ότι ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μπροστά στα μάτια των τεσσάρων ανήλικων παιδιών τους ενώ βρίσκονταν στη χώρα μας για διακοπές. Ειδικότερα, φέρεται να υποστήριξε ότι δέχτηκε επανειλημμένα μπουνιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της σπάσει ένα δόντι και να υποστεί μώλωπες.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ekriti, η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ανέφερε ότι δέχθηκε επίσης κλωτσιές, σπρωξίματα, αλλά και απειλές μέσα στον χώρο όπου διέμεναν.

Το γεγονός ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα τέσσερα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού δίνει ακόμη πιο βαριά διάσταση στην υπόθεση, που πλέον διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Ο 38χρονος συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.