Θρίλερ με την 28χρονη μητέρα στο Ηράκλειο: Οι μαρτυρίες-κλειδί και τα «κενά» στην υπόθεση

Σοβαρά ερωτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στην υπόθεση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια ενός παζλ που παραμένει θολό.

Ο 30χρονος σύζυγος, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επιμένει ότι «άνοιξε η πόρτα και η γυναίκα που έπεσε στο δρόμο». Ωστόσο, οι φθορές στο όχημα, ο σπασμένος προφυλακτήρας, το ραγισμένο παρμπρίζ και τα ίχνη αίματος στις πόρτες, δημιουργούν κρίσιμα ερωτήματα: πότε και πώς συνέβησαν όλα αυτά; Και πώς «κουμπώνει» η φερόμενη πτώση της γυναίκας με την κατάσταση της κλούβας;

Το μοναδικό βιντεοληπτικό υλικό μέχρι στιγμής, από κάμερα στο σπίτι, δείχνει το ζευγάρι να φεύγει με τον προφυλακτήρα στη θέση του. Μέσα σε μόλις 22 λεπτά, μέχρι το τηλεφώνημα του 30χρονου στην πεθερά, όπου της λέει σε πανικό ότι «η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο», ο προφυλακτήρας έχει αποκολληθεί και έχει φορτωθεί στο πίσω μέρος της κλούβας.

Σύμφωνα με το cretalive, ο 30χρονος βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ και από την πρώτη στιγμή επανέλαβε σε αστυνομικούς, πεθερά και δικηγόρο ότι η πόρτα είχε παλιότερο πρόβλημα ασφαλείας. Οι αστυνομικοί ζήτησαν έλεγχο από ΚΤΕΟ, ωστόσο στις δικές τους δοκιμές δεν προέκυψε εμφανές τεχνικό ζήτημα.

Η 28χρονη, που βρίσκεται σε «βύθιση», έχει καταφέρει να ψελλίσει μόνο: «Με χτύπησε αυτοκίνητο…». Δεν έχει δώσει καμία λεπτομέρεια για το πώς και πότε. Το Σάββατο, σύμφωνα με τη μητέρα της, ανέφερε απλώς ότι είχε μαλώσει με τον σύζυγό της. Η κατάθεσή της αναμένεται να είναι καθοριστική όταν μπορέσει να μιλήσει.

Οι μαρτυρίες-κλειδί

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη μαρτυρία της 6,5 ετών κόρης τους, που φέρεται να είπε στον θείο της: «ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την έριξε». Η Αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για όσα είδε ή για παιδική παρερμηνεία, ενώ έχει ζητηθεί παιδοψυχολόγος να τη συναντήσει. Την ίδια ώρα, οι περιγραφές του πατέρα για το πώς ήταν καθισμένοι μέσα στο όχημα δεν φαίνεται να συμφωνούν με όσα είδαν συγγενείς.

Ο 30χρονος προανακριτικά φέρεται να υποστήριξε ότι στο αυτοκίνητο όλοι κάθισαν μπροστά, δηλαδή εκείνος στη θέση του οδηγού, η μητέρα στο παράθυρο και ενδιάμεσα τα δύο παιδιά και το καλάθι με το μόλις 3 μηνών βρέφος. Βάσει της περιγραφής του 30χρονου ήταν δηλαδή ο ένας πάνω στον άλλον. Όμως η γιαγιά και ο θείος περιγράφουν ότι βρήκαν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά πίσω στην κλούβα. Υπήρχαν κάποιες κούτες πίσω που τις χρησιμοποιούσαν ως κάθισμα.

Καθοριστική θεωρείται και η κατάθεση της πεθεράς, η οποία περιγράφει ότι ο γαμπρός της την κάλεσε κλαίγοντας: «Η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο, άνοιξε η πόρτα και έχει χτυπήσει στο κεφάλι». Όταν έφτασε στο σημείο, βρήκε την κόρη της ανάσκελα στο οδόστρωμα, 3-4 μέτρα πίσω από την κλούβα, με την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτή. Τα παιδιά ήταν πίσω, ενώ ο 30χρονος φώναζε: «Γωγώ τα παιδιά μας..». Η γυναίκα είχε αίμα στο κεφάλι αλλά ήταν σε επαφή, λέγοντας ότι ζαλιζόταν και πονούσε.

«Ήθελε να τη σηκώσει και να την πάει σπίτι τους»

Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές του ανθρώπου που βρέθηκε πρώτος στο σημείο όπου η 28χρονη εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου, ο αυτόπτης μάρτυρας μετέφερε τα δραματικά λεπτά που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του. Όπως είπε, ακολουθούσε από κοντινή απόσταση τη λευκή κλούβα που οδηγούσε ο 30χρονος με τη σύζυγο και τα τρία από τα τέσσερα μικρά παιδιά της οικογένειας. «Μόλις πλησίασα και είδα τη γυναίκα στον δρόμο, κατάλαβα πως κάτι κακό έχει συμβεί. Η τραυματίας ήταν άσχημα χτυπημένη, ενώ ο άνδρας της ήταν σε έξαλλη κατάσταση και φώναζε. Μάλιστα ήθελε να τη σηκώσει και να τη μεταφέρει στο σπίτι τους. Τα παιδιά ούρλιαζαν μέσα στην κλούβα σε μια χαοτική κατάσταση», περιέγραψε.

Ο μάρτυρας τόνισε ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές. Το ρολόι έδειχνε 17:41 το απόγευμα του Σαββάτου. «Τηλεφώνησα στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, οι αστυνομικοί ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, ενώ έφερα μια πετσέτα και μια παγοκύστη, για να βοηθήσουμε την κοπέλα. Τότε έφτασαν στο σημείο και άλλα δύο άτομα, μια γυναίκα που μας δήλωσε ότι ήταν η μητέρα της και ένας άνδρας, ο οποίος πήρε τα παιδιά από την κλούβα. Οι αστυνομικοί μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από το σημείο…».

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με πολλά κομμάτια του παζλ να παραμένουν ακόμη ασαφή.