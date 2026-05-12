Ηράκλειο: «Να ακούσουμε την 28χρονη - Της πλάκας η δικογραφία», λέει ο δικηγόρος του 30χρονου

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη (13/5) πήρε ο σύζυγος της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη και σοβαρά τραυματισμένη σε δρόμο στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και αμνησία, που δεν της επιτρέπει προς το παρόν να μεταφέρει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του, ζητά να εξαντληθεί το νομικό περιθώριο των πέντε ημερών, προκειμένου -εφόσον καταστεί ιατρικά δυνατό- η 28χρονη να περιγράψει η ίδια τι συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (9/5).

O 30χρονος φερόμενος δράστης οδηγείται στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Φωτό: Image Online/INTIME

«Η πεθερά μπορεί να πει και μια υπερβολή πάνω στον πόνο της»

«Είναι μια δικογραφία της πλάκας, ερασιτεχνική σε όλα τα επίπεδα», τόνισε ο δικηγόρος του 30χρονου, Διονύσης Βέρρας, σε σημερινές δηλώσεις του έξω από το δικαστικό μέγαρο.

«Φανταστείτε να πηγαίνει κανείς για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του και να μην υπάρχει η κατάθεση της συζύγου, να μην υπάρχει έκθεση αυτοψίας, να μην υπάρχουν καταγραφές ή εκθέσεις των όποιων ευρημάτων», δήλωσε ο κ. Βέρρας, όπως μεταφέρει το Cretalive.gr.

«Υπάρχει μόνο η κατάθεση μόνο της μητέρας της 28χρονης, η οποία -πάνω στον πόνο της- μπορεί να πει και μια υπερβολή εναντίον του γαμπρού της», είπε χαρακτηριστικά.

O 30χρονος φερόμενος δράστης οδηγείται στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Φωτό: Image Online/INTIME

Αναφερόμενος στην εκδοχή του 30χρονου, ότι η γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας από την πόρτα του αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, σημείωσε: «Για το πώς έγινε αυτό, μπορούν να υπάρξουν πολλές εκδοχές. Μπορεί να την έσπρωξε ο ίδιος και η πόρτα να μην ήταν εντάξει και να ‘έφυγε’, να της άνοιξε την πόρτα και να την έριξε ο ίδιος στον δρόμο, η ίδια να άνοιξε την πόρτα και να ‘σαλτάρισε’ κάτω».

«Αυτές τις εκδοχές δεν πρέπει να τις διερευνήσουμε; Ας ακούσουμε την ίδια την παθούσα», ανέφερε ο κ. Βέρρας.

Υπερασπιζόμενος την ανάγκη να εξαντληθεί η προθεσμία των 5 ημερών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να καταθέσει η 28χρονη, είπε: «Δεν θα πάμε με τα κουτσομπολιά και τις οικογενειακές ίντριγκες να κάνουμε απολογία ενός κατηγορουμένου, με τέσσερα παιδιά ανάμεσά τους».

«Δεν έχει σχέση ο σπαμένος προφυλακτήρας με το ατύχημα»

Επίσης, ο δικηγόρος του 30χρονου φερόμενου δράστη προσκόμισε στην ανακρίτρια Ηρακλείου νέα στοιχεία, με φωτογραφικό υλικό το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι το συμβάν με τον σπασμένο προφυλακτήρα του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, δεν έχει καμία σχέση με το ατύχημα της γυναίκας.

Κατά την υπεράσπιση, ο 30χρονος επιστρέφοντας με την οικογένειά του προς το σπίτι τους, καθώς είχαν ξεχάσει το φαγητό και πάνες του μόλις τριών μηνών βρέφους τους, φέρεται να προσέκρουσε με τον προφυλακτήρα σε μια αναστροφή του δρόμου.

Αυτό το συμβάν, κατά τον κ. Βέρρα, φέρεται να σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από το σημείο που βρέθηκε τραυματισμένη η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν το αυτοκίνητου τύπου-«κλούβα» να επιστρέφει στο σπίτι της οικογένειας χωρίς τον προφυλακτήρα.