Σε ισόβια «black list» οι δυο επιβάτες που προκάλεσαν χάος σε πτήση από Τουρκία προς Αγγλία

Χάος επικράτησε σε πτήση της Jet2 με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν επιβάτες πιάστηκαν στα χέρια αναγκάζοντας το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει εκτροπή και αναγκαστική προσγείωση στο Βέλτιο.

Το περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και μεταδίδει τις σκηνές πανικού που σημειώθηκαν μέσα στην άτρακτο.

Συγκεκριμένα, η πτήση LS896, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αττάλεια της Τουρκίας προς το Μάντσεστερ της Αγγλίας, εκτράπηκε στο Βέλγιο έπειτα από αυτό που η αεροπορική εταιρεία χαρακτήρισε ως «αποτρόπαια συμπεριφορά» δύο «ενοχλητικών» επιβατών, όπως δήλωσαν εκπρόσωποί της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Και οι δύο αποβιβάστηκαν από την αστυνομία στις Βρυξέλλες και η πτήση συνέχισε κανονικά προς το Μάντσεστερ», ανέφεραν οι εκπρόσωποι.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνει επιβάτες να ανταλλάσσουν γροθιές στον διάδρομο του αεροσκάφους, ενώ άλλοι ταξιδιώτες ακούγονται να φωνάζουν.

'FLIGHT' CLUB: A Jet2 flight from Turkey to the U.K. was diverted to Belgium after a violent altercation broke out between passengers.



Jet2 says two passengers have been banned from flying with them, according to a report. pic.twitter.com/26FRuGhMOK — Fox News (@FoxNews) February 14, 2026

Ρατσιστικά σχόλια η αφορμή;

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές τι προκάλεσε τον καβγά. Ωστόσο, αυτόπτης μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι ένας άνδρας προέβη νωρίτερα σε «ρατσιστικά» σχόλια κατά τη διάρκεια της πτήσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun.

«Από την αρχή της πτήσης, ένας επιβάτης που καθόταν πίσω μας άρχισε να κάνει ρατσιστικά σχόλια, αρκετά χαμηλόφωνα ώστε οι υπόλοιποι να μην τα ακούνε καθαρά, αλλά αρκετά δυνατά ώστε να τα ακούμε εμείς», ανέφερε ο ταξιδιώτης

Κατά τον ίδιο μάρτυρα, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, δεν κατάφερε να αγοράσει τσιγάρα εντός του αεροσκάφους και αντέδρασε επιθετικά.

Τα μέλη του πληρώματος καμπίνας επιχείρησαν να εκτονώσουν την κατάσταση, ωστόσο η διαμάχη κατέληξε σε σωματική σύγκρουση.

Μετά την προσγείωση στις Βρυξέλλες, οι αρχές απομάκρυναν τους δύο επιβάτες από το αεροσκάφος. Η πτήση συνέχισε το ταξίδι της και προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ περίπου στις 10 μ.μ., σύμφωνα με τη New York Post.

Μπήκαν στη μαύρη λίστα

Η Jet2 επιβεβαίωσε ότι τα δύο άτομα έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα απαγόρευσης πτήσεων της εταιρείας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι στους δύο επιβάτες που προκάλεσαν αναστάτωση θα απαγορευτεί να πετούν μαζί μας εφ’ όρου ζωής», ανέφερε η εταιρεία. «Θα επιδιώξουμε επίσης να ανακτήσουμε τα έξοδα που προέκυψαν από την εκτροπή της πτήσης».

Η αεροπορική εταιρεία πρόσθεσε: «Ως αεροπορική εταιρεία φιλική προς τις οικογένειες, εφαρμόζουμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ανατρεπτική συμπεριφορά επιβατών και λυπούμαστε ιδιαίτερα που οι υπόλοιποι πελάτες μας και το πλήρωμά μας χρειάστηκε να βιώσουν αυτή την κατάσταση».