Στιγμές τρόμου στον αέρα: Κινητήρας αεροπλάνου εξερράγη στη Νιγηρία

Στιγμές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες πτήσης της Arik Air από το Λάγκος προς το Πορτ Χάρκουρτ στη Νιγηρία, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης εξερράγη ο αριστερός κινητήρας του Boeing 737. Το αεροσκάφος συνέχισε την πτήση με έναν διαλυμένο κινητήρα και κατάφερε να προσγειωθεί ασφαλώς στο Μπενίν.

Στα βίντεο που τράβηξαν οι επιβάτες καταγράφεται η σοκαριστική στιγμή της έκρηξης της αριστερής μηχανής την Τετάρτη (11/2). Στο αεροσκάφος επέβαιναν 80 άτομα, με αρκετούς να ουρλιάζουν κατά την αναγκαστική προσγείωση.

Οι επιβάτες άκουσαν έναν δυνατό κρότο από την αριστερή πλευρά του αεροπλάνου, σύμφωνα με την εταιρεία και το Συμβούλιο Διερεύνησης Ασφάλειας της Νιγηρίας, όπως μετέδωσε το AirDataNews επικαλούμενο τη New York Post. Παρά τη σοκαριστική εμπειρία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αν και το αεροσκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές.

Το Συμβούλιο Διερεύνησης Ασφάλειας της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι ομάδα βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Μπενίν για προκαταρκτική αξιολόγηση, συλλογή στοιχείων, καταθέσεις από πλήρωμα και επιβάτες, καθώς και ανάκτηση δεδομένων πτήσης και καταγραφών φωνής από το πιλοτήριο.

Εκπρόσωπος της Arik Air δήλωσε ότι η εταιρεία «ζητά ειλικρινά συγγνώμη από τους επιβάτες των οποίων το ταξίδι διαταράχθηκε».